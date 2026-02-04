Представлены смартфоны Realme 16 5G и Realme 16 Pro 5G — защита IP69K, большие аккумуляторы и 200 Мп-камеры

Realme представила смартфоны Realme 16 5G и Realme 16 Pro 5G. При их создании инженеры сделали ставку на дизайн, автономность и повышенную автономность. При этом новинки всё же не дотягивают до уровня Realme P4 Power с его аккумулятором на 10 001 мА·ч.

Realme 16 5G

Realme 16 5G получил корпус Air Design с плоской рамкой и скруглёнными углами. Задняя панель с покрытием Aurora Wings переливается от синего к фиолетовому в зависимости от освещения. Смартфон оснащён 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2372×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и соотношением экрана к корпусу 93%. Яркость составляет 1000 нит в стандартном режиме, 1400 нит в режиме повышенной яркости и достигает пиковых 4200 нит. За защиту отвечает стекло DT Star D+.

Слухи подтвердились: новинка получила процессор MediaTek Dimensity 6400 Turbo в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 объёмом 256 ГБ. Смартфон поддерживает карты памяти.

Блок камер на задней панели включает 50-мегапиксельный основной модуль Sony IMX852 и 2-мегапиксельный монохромный сенсор. В модуль встроено селфи-зеркало, а светодиодную вспышку разместили по его контуру. Фронтальная камера на 50 Мп имеет угол обзора 86 градусов. Для съёмки доступны обработка LumaColor и инструмент AI Edit Genie для быстрого редактирования снимков в галерее.

Главная особенность Realme 16 5G — аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 60 Вт и проводной обратной зарядки. Realme использовала компоновку Aircraft Structure и графитовый аккумулятор высокой плотности, чтобы разместить такую батарею в тонком корпусе. Размеры смартфона составляют 158,30×75,13×8,10 мм, вес — 183 г. Корпус защищён от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, включая защиту от струй воды под высоким давлением. Устройство работает под управлением realme UI 7.0 на базе Android 16.

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G ориентирован на пользователей, которым важны более высокая производительность и расширенные возможности съёмки. Он оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772×1272 пикселя, частотой обновления 144 Гц и плотностью 450 ppi. Пиковая локальная яркость достигает 6500 нит, стандартная составляет 600 нит, а в режиме HBM — 1400 нит. Экран защищён стеклом AGC DT Star D+.

Смартфон работает на чипе MediaTek Dimensity 7300 Max 5G. Он оснащён 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 объёмом 256 ГБ. Слота для microSD нет. Аккумулятор такой же — 7000 мА·ч, но поддерживает более быструю зарядку мощностью 80 Вт. Проводная обратная зарядка также присутствует.

Основная камера на 200 Мп получила оптическую стабилизацию изображения. Её дополняет 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Фронтальная камера — 50 Мп. Смартфон записывает видео в 4K при 30 кадрах в секунду, поддерживает замедленную съёмку, HDR, таймлапс и профессиональные режимы.

Как и младшая модель, Realme 16 Pro 5G сертифицирован по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K и поддерживает режим Ultra Volume с усилением громкости до 300%. Среди других возможностей — сканер отпечатков пальцев в дисплее, NFC и USB Type-C с цифровым и аналоговым аудио. Размеры устройства составляют 162,6×77,6×7,75 мм, вес — 192 г. Смартфон работает под управлением realme UI 7.0.

Цена

Realme 16 Pro 5G поступил в продажу во Вьетнаме по цене около €470. Смартфон доступен в цветах Purple Orchid и Gray Gravel.

Realme 16 5G предлагается в двух конфигурациях: версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища стоит около €370, вариант с 12 ГБ ОЗУ — €400. Доступные цвета — White Swan и Black Cloud.