Представлена ​​Dolby Vision 2 для смарт-телевізорів

Dolby Laboratories анонсувала друге покоління свого стандарту HDR для телевізорів Dolby Vision 2. Презентація технології відбулася на виставці IFA 2025, а першим виробником, який виведе її на ринок, стане компанія Hisense.

Що відомо

Dolby Vision 2 розроблено з урахуванням можливостей сучасних телевізорів та нових інструментів для роботи з контентом. В основі лежить система Content Intelligence, яка автоматично адаптує зображення під тип контенту та умови освітлення у приміщенні.

Нововведення Dolby Vision 2:

Precision Black — покращена деталізація темних сцен;

Light Sense — динамічне підстроювання під освітлення кімнати;

Sports та Gaming Optimization — оптимізація зображення для спортивних трансляцій та ігор.

Ще однією ключовою особливістю стало двостороннє тональне відображення (bi-directional tone mapping). Воно дозволяє телевізорам преміум-класу демонструвати більш високу яскравість, насичені кольори та чіткий контраст за збереження авторського задуму.

Крім того, в Dolby Vision 2 з’явилася система Authentic Motion, що відповідає за керування рухом і робить картинку «кінематографічнішою».

Версії стандарту

Нова технологія буде доступна у двох варіантах:

Dolby Vision 2 Max — для топових моделей з максимальною продуктивністю обробки;

стандартна версія — для більш доступних телевізорів.