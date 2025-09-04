Представлена Dolby Vision 2 для смарт-телевізорів04.09.25
Dolby Laboratories анонсувала друге покоління свого стандарту HDR для телевізорів Dolby Vision 2. Презентація технології відбулася на виставці IFA 2025, а першим виробником, який виведе її на ринок, стане компанія Hisense.
Що відомо
Dolby Vision 2 розроблено з урахуванням можливостей сучасних телевізорів та нових інструментів для роботи з контентом. В основі лежить система Content Intelligence, яка автоматично адаптує зображення під тип контенту та умови освітлення у приміщенні.
Нововведення Dolby Vision 2:
- Precision Black — покращена деталізація темних сцен;
- Light Sense — динамічне підстроювання під освітлення кімнати;
- Sports та Gaming Optimization — оптимізація зображення для спортивних трансляцій та ігор.
Ще однією ключовою особливістю стало двостороннє тональне відображення (bi-directional tone mapping). Воно дозволяє телевізорам преміум-класу демонструвати більш високу яскравість, насичені кольори та чіткий контраст за збереження авторського задуму.
Крім того, в Dolby Vision 2 з’явилася система Authentic Motion, що відповідає за керування рухом і робить картинку «кінематографічнішою».
Версії стандарту
Нова технологія буде доступна у двох варіантах:
- Dolby Vision 2 Max — для топових моделей з максимальною продуктивністю обробки;
- стандартна версія — для більш доступних телевізорів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що модель може запропонувати в новому поколінні
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Представлена Dolby Vision 2 для смарт-телевізорів телевізор
Dolby Vision 2 розроблений з урахуванням можливостей сучасних телевізорів та нових інструментів для роботи з контентом
YouTube перевірятиме чи всі учасники Premium-підписки живуть разом YouTube сервіс
Якщо система визначить, що учасники не перебувають за однією фізичною адресою з власником підписки, то через 14 днів вони втратять доступ до YouTube Premium
Представлена Dolby Vision 2 для смарт-телевізорів
YouTube перевірятиме чи всі учасники Premium-підписки живуть разом
Дослідження: українці змінюють смартфон кожні 4-5 років
Google додав персоналізацію викликів як iPhone
Intel отримала інвестиції $5,7 млрд від американського уряду
Системні вимоги Battlefield 6 – напрочуд скромні
Перші тести Google Pixel 10 Pro XL: камери та міцність
Що покажуть на презентації next@Acer на IFA 2025
Наступним після Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 буде Elite Gen 5: 4,74 ГГц частота
Eazeye Monitor 2.0 – LCD-дисплей із споживанням 7 Вт. Альтернатива E-Ink, щоправда, набагато дорожче
WhatsApp отримає перефразування повідомлень за допомогою ШІ