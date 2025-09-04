Представлена Dolby Vision 2 для смарт-телевизоров

Dolby Laboratories анонсировала второе поколение своего стандарта HDR для телевизоров — Dolby Vision 2. Презентация технологии состоялась на выставке IFA 2025, а первым производителем, который выведет её на рынок, станет компания Hisense.

Что известно

Dolby Vision 2 разработан с учётом возможностей современных телевизоров и новых инструментов для работы с контентом. В основе лежит система Content Intelligence, которая автоматически адаптирует изображение под тип контента и условия освещения в помещении.

Нововведения Dolby Vision 2:

Precision Black — улучшенная детализация тёмных сцен;

Light Sense — динамическая подстройка под освещение комнаты;

Sports и Gaming Optimization — оптимизация изображения для спортивных трансляций и игр.

Ещё одной ключевой особенностью стало двустороннее тональное отображение (bi-directional tone mapping). Оно позволяет телевизорам премиум-класса демонстрировать более высокую яркость, насыщенные цвета и чёткий контраст при сохранении авторского замысла.

Кроме того, в Dolby Vision 2 появилась система Authentic Motion, отвечающая за управление движением и делающая картинку более «кинематографичной».

Версии стандарта

Новая технология будет доступна в двух вариантах:

Dolby Vision 2 Max — для топовых моделей с максимальной производительностью обработки;

стандартная версия — для более доступных телевизоров.