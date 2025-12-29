 

Планшет Oppo Pad Air 5 отримав екран із співвідношенням сторін 7:5

29.12.25

Oppo Pad Air 5

 

Компанія Oppo анонсувала планшет Pad Air 5, що став найбільшим та технологічно оснащеним пристроєм у бюджетній лінійці бренду. Новинка орієнтована на користувачів, яким важливим є великий екран, висока автономність та актуальні характеристики без переходу в преміальний сегмент.

 

Oppo Pad Air 5 отримав 12,1-дюймовий LCD-дисплей із нестандартним співвідношенням сторін 7:5. Роздільна здатність панелі становить 2800×1980 пікселів, частота оновлення сягає 120 Гц, а пікова яскравість – до 900 нит. Екран пропонується у двох версіях: звичайній та Soft Light. Остання, за заявою виробника, знижує відображення до 97% і зменшує навантаження на зір при тривалій роботі, що робить планшет зручнішим для навчальних та робочих завдань.

 

Інші характеристики Oppo Pad Air 5

 

В основі пристрою лежить процесор MediaTek Dimensity 7300-Ultra, виготовлений за 4-нм техпроцесом та доповнений графікою Mali-G615 MC2. Планшет оснащується оперативною пам’яттю LPDDR5X та накопичувачем UFS 3.1, завдяки чому Oppo позиціонує його як одне з найшвидших рішень у своєму ціновому сегменті.

 

Основні та фронтальні камери мають роздільну здатність по 8 мегапікселів. Товщина корпусу складає 6,83 мм, а маса варіюється в межах 597-599 г залежно від версії з Wi-Fi або підтримкою 5G. Планшет працює під керуванням ColorOS 16 та розрахований на використання в освітніх та професійних сценаріях, пропонуючи підтримку стілусу та розширені мультимедійні можливості.

 

Окрему увагу Oppo приділили автономності. Pad Air 5 оснащений акумулятором ємністю 10 050 мА·год із підтримкою зарядки потужністю 33 Вт, що має забезпечити тривалий час роботи без підзарядки навіть при активному використанні.

 

Продаж Oppo Pad Air 5 вже стартував у Китаї. Пристрій доступний у кольорах Space Gray, Starlight Powder та Starlight Pink. Ціна базової зміни з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті становить близько 270 доларів у перерахунку з юанів.


