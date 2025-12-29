Планшет Oppo Pad Air 5 получил экран с соотношением сторон 7:5  

Планшет Oppo Pad Air 5 получил экран с соотношением сторон 7:529.12.25
Компания Oppo анонсировала планшет Pad Air 5, ставший самым крупным и технологически оснащённым устройством в бюджетной линейке бренда. Новинка ориентирована на пользователей, которым важен большой экран, высокая автономность и актуальные характеристики без перехода в премиальный сегмент.
Oppo Pad Air 5 получил 12,1-дюймовый LCD-дисплей с нестандартным соотношением сторон 7:5. Разрешение панели составляет 2800×1980 пикселей, частота обновления достигает 120 Гц, а пиковая яркость – до 900 нит. Экран предлагается в двух версиях: обычной и Soft Light. Последняя, по заявлению производителя, снижает отражение до 97% и уменьшает нагрузку на зрение при длительной работе, что делает планшет более удобным для учебных и рабочих задач.
Другие характеристики Oppo Pad Air 5
В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 7300-Ultra, изготовленный по 4-нм техпроцессу и дополненный графикой Mali-G615 MC2. Планшет оснащается оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 3.1, благодаря чему Oppo позиционирует его как одно из самых быстрых решений в своем ценовом сегменте.
Основные и фронтальные камеры имеют разрешение по 8 мегапикселей. Толщина корпуса составляет 6,83 мм, а масса варьируется в пределах 597–599 граммов в зависимости от версии с Wi-Fi или поддержкой 5G. Планшет работает под управлением ColorOS 16 и рассчитан на использование в образовательных и профессиональных сценариях, предлагая поддержку стилуса и расширенные мультимедийные возможности.
Отдельное внимание в Oppo уделили автономности. Pad Air 5 оснащен аккумулятором емкостью 10 050 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, что должно обеспечить продолжительное время работы без подзарядки даже при активном использовании.
Продажи Oppo Pad Air 5 уже стартовали в Китае. Устройство доступно в цветах Space Gray, Starlight Powder и Starlight Pink. Стоимость базовой конфигурации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составляет около 270 баксов в пересчёте с юаней.
