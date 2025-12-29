 

Планшет Oppo Pad Air 5 получил экран с соотношением сторон 7:5

29.12.25

Oppo Pad Air 5

 

Компания Oppo анонсировала планшет Pad Air 5, ставший самым крупным и технологически оснащённым устройством в бюджетной линейке бренда. Новинка ориентирована на пользователей, которым важен большой экран, высокая автономность и актуальные характеристики без перехода в премиальный сегмент.

 

Oppo Pad Air 5 получил 12,1-дюймовый LCD-дисплей с нестандартным соотношением сторон 7:5. Разрешение панели составляет 2800×1980 пикселей, частота обновления достигает 120 Гц, а пиковая яркость – до 900 нит. Экран предлагается в двух версиях: обычной и Soft Light. Последняя, ​​по заявлению производителя, снижает отражение до 97% и уменьшает нагрузку на зрение при длительной работе, что делает планшет более удобным для учебных и рабочих задач.

 

Другие характеристики Oppo Pad Air 5

 

В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 7300-Ultra, изготовленный по 4-нм техпроцессу и дополненный графикой Mali-G615 MC2. Планшет оснащается оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 3.1, благодаря чему Oppo позиционирует его как одно из самых быстрых решений в своем ценовом сегменте.

 

Основные и фронтальные камеры имеют разрешение по 8 мегапикселей. Толщина корпуса составляет 6,83 мм, а масса варьируется в пределах 597–599 граммов в зависимости от версии с Wi-Fi или поддержкой 5G. Планшет работает под управлением ColorOS 16 и рассчитан на использование в образовательных и профессиональных сценариях, предлагая поддержку стилуса и расширенные мультимедийные возможности.

 

Отдельное внимание в Oppo уделили автономности. Pad Air 5 оснащен аккумулятором емкостью 10 050 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, что должно обеспечить продолжительное время работы без подзарядки даже при активном использовании.

 

Продажи Oppo Pad Air 5 уже стартовали в Китае. Устройство доступно в цветах Space Gray, Starlight Powder и Starlight Pink. Стоимость базовой конфигурации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составляет около 270 баксов в пересчёте с юаней.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
701
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

29.12.25
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
views
25
comments 0
Top news 2025

Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.

29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
29.12.25 | 13.23
Планшет Oppo Pad Air 5 получил экран с соотношением сторон 7:5  
Oppo Pad Air 5

Oppo анонсировала планшет Pad Air 5, ставший самым крупным и технологически оснащённым устройством в бюджетной линейке бренда.

29.12.25 | 10.00
На OLX можно будет поторговаться и получить скидку до 40 % за товар   
OLX

На платформе онлайн-объявлений OLX появилась новая функция торгов, позволяющая покупателям снизить цену товара до 40% от первоначальной стоимости

29.12.25 | 13.23
Планшет Oppo Pad Air 5 получил экран с соотношением сторон 7:5
29.12.25 | 10.00
На OLX можно будет поторговаться и получить скидку до 40 % за товар
29.12.25 | 07.10
Jaguar выпустила последний автомобиль с ДВС
28.12.25 | 09.13
Samsung представила геймерские мониторы Odyssey 2026 года
27.12.25 | 10.15
Michelin создали систему мониторинга шин в режиме реального времени
26.12.25 | 19.02
BYD показала сверхбыструю зарядку для электрокаров: 400 км за 5 минут
26.12.25 | 16.52
Лучшие игры 2025 года по версии Steam
26.12.25 | 13.04
В 2025 году было украдено криптовалюты на $2,7 млрд
26.12.25 | 11.50
Фотофлагман Xiaomi 17 Ultra получил поворотный безель камеры и версию Leica
26.12.25 | 10.29
Volvo создала самый читаемый шрифт для повышения безопасности водителей
26.12.25 | 06.55
США запретили импорт всех иностранных дронов, включая DJI, из-за угрозы нацбезопасности
25.12.25 | 19.30
Аудио система Samsung Music Frame получила лимитированную версию «Города Украины»
25.12.25 | 16.10
Китайская BYD экспортировала почти 1 млн электрокаров в 2025 году
25.12.25 | 13.26
Антирейтинг браузеров с «худшей» конфиденциальностью: ChatGPT Atlas, Google Chrome и Vivaldi — в лидерах
25.12.25 | 10.19
Инвесторы Electronic Arts поддержали согласились продать компанию Саудовской Аравии за $55 млрд