Оповіщення про повістку приходитиме в Дія   

Оповіщення про повістку приходитиме в Дія08.01.26
Міністерство оборони України повідомило про розширення функціональності сервісу повідомлень у мобільному додатку «Резерв+». Тепер користувачі програми зможуть отримувати інформацію про надіслані їм повістки.
У відомстві зазначають, що робота над розвитком «Резерв+» продовжується, у тому числі щодо інформування військовозобов’язаних громадян про різні статусні зміни. Вже зараз через push-повідомлення в додатку можна дізнатися про постановку в розшук і зняття з нього, порушення правил військового обліку та пов’язані з цим штрафи, оновлення персональних даних, направлення на військово-лікарську комісію, оформлення бронювання або відстрочки, а також про зміни ідентифікатора Reserv ID.
Новим елементом сервісу стали повідомлення про паперові повістки, які територіальні центри комплектування та соціальної підтримки надсилають громадянам через «Укрпошту». Цю функцію користувач може увімкнути за своїм бажанням. У Міністерстві оборони пояснюють, що запровадження таких повідомлень спрямоване на зниження кількості непорозумінь, своєчасне інформування військовозобов’язаних про поточний статус та надання можливості заздалегідь підготуватися до отримання повістки.
У повідомленнях міністерство окремо роз’яснює характер та юридичний статус таких повідомлень. Використання функції є добровільним, за необхідності її можна вимкнути. Повідомлення вже містить дату та час, на які громадянин повинен з’явитися до ТЦК та СП. При цьому в Міноборони наголошують, що порядок вручення повісток залишається незмінним: юридично значущим вважається лише паперовий документ, доставлений на адресу проживання через «Укрпошту».
В офіційних роз’ясненнях також наголошується, що повідомлення у додатку «Резерв+» не є самою повісткою. Факт отримання чи прочитання такого повідомлення не прирівнюється до вручення повістки та не має самостійної юридичної сили.
Надалі Міністерство оборони планує продовжити розвиток системи повідомлень до «Резерву+» та розширити їх перелік. Зокрема, найближчим часом у додатку мають з’явитися повідомлення про постановку на військовий облік та зняття з нього, виключення з обліку, а також про відміну раніше наданої відстрочки.
