  

Оповещение про повестку будет приходить в Дія

08.01.26

zsu shevron ua

Министерство обороны Украины сообщило о расширении функциональности сервиса уведомлений в мобильном приложении «Резерв+». Теперь пользователи приложения смогут получать информацию о направленных им повестках.

 

В ведомстве отмечают, что работа над развитием «Резерв+» продолжается, в том числе в части информирования военнообязанных граждан о различных статусных изменениях. Уже сейчас через push-уведомления в приложении можно узнать о постановке в розыск и снятии с него, нарушениях правил воинского учёта и связанных с этим штрафах, обновлении персональных данных, направлении на военно-врачебную комиссию, оформлении бронирования или отсрочки, а также об изменениях идентификатора Reserv ID.

 

Новым элементом сервиса стали уведомления о бумажных повестках, которые территориальные центры комплектования и социальной поддержки отправляют гражданам через «Укрпочту». Эту функцию пользователь может включить по своему желанию. В Министерстве обороны поясняют, что введение таких уведомлений направлено на снижение количества недоразумений, своевременное информирование военнообязанных о текущем статусе и предоставление возможности заранее подготовиться к получению повестки.

 

В сообщениях министерство отдельно разъясняет характер и юридический статус подобных уведомлений. Использование функции является добровольным, при необходимости её можно отключить. Уведомление уже содержит дату и время, на которые гражданин должен явиться в ТЦК и СП. При этом в Минобороны подчёркивают, что порядок вручения повесток остаётся неизменным: юридически значимым считается только бумажный документ, доставленный по адресу проживания через «Укрпочту».

 

В официальных разъяснениях также подчёркивается, что уведомление в приложении «Резерв+» не является самой повесткой. Факт получения или прочтения такого сообщения не приравнивается к вручению повестки и не имеет самостоятельной юридической силы.

 

В дальнейшем Министерство обороны планирует продолжить развитие системы уведомлений в «Резерв+» и расширить их перечень. В частности, в ближайшее время в приложении должны появиться сообщения о постановке на воинский учёт и снятии с него, исключении из учёта, а также об отмене ранее предоставленной отсрочки.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
736
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

29.12.25
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
views
47
comments 0
Top news 2025

Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.

29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
08.01.26 | 14.15
Оповещение про повестку будет приходить в Дія   
zsu shevron ua

Министерство обороны Украины сообщило о расширении функциональности сервиса уведомлений в мобильном приложении «Резерв+». Теперь пользователи приложения смогут получать информацию о направленных им повестках.

08.01.26 | 13.09
Intel теряет позиции в Steam. AMD уже в 45 % ПК   
AMD Radeon RX 9070

Ежемесячный опрос Steam, посвящённый аппаратной конфигурации пользователей платформы за декабрь 2025 года, зафиксировал дальнейшее снижение доли процессоров Intel

08.01.26 | 14.15
Оповещение про повестку будет приходить в Дія
08.01.26 | 13.09
Intel теряет позиции в Steam. AMD уже в 45 % ПК
08.01.26 | 12.40
Купить смартфоны Poco M8 и Poco M8 Pro уже можно на AliExpress
08.01.26 | 10.07
MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z – самая мощная видеокарта серии
08.01.26 | 08.08
Ноутбуки Acer на CES 2026: новые Intel Core Ultra Series 3 и Copilot+
08.01.26 | 06.58
Продажи электрокаров падают — в США и вовсе на 30 %
07.01.26 | 18.52
GTA VI точно выйдет в 2026 году и будет стоить менее $100
07.01.26 | 16.18
MSI анонсировала два геймерских Tandem QD-OLED-монитора с пятислойными панелями
07.01.26 | 13.40
Fender Mix – первые беспроводные наушники легендарного бренда
07.01.26 | 10.33
ASUS не будет выпускать смартфоны в 2026 году. Но мобильный бизнес не закрыт
07.01.26 | 07.01
Активировать Windows через телефон онлайн больше нельзя
06.01.26 | 18.29
Samsung Galaxy S26 будут стоить как Galaxy S25. Компания зафиксирует цену
06.01.26 | 15.46
MediaTek Dimensity 7100 — 8-ядерний CPU с поддержкой камер 200 Мпикс
06.01.26 | 12.35
Китайцы разработали электронную кожу которая позволит роботам чувствовать боль
06.01.26 | 09.51
Garmin будет следить за питанием пользователя по фотографиям еды