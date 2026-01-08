Оповещение про повестку будет приходить в Дія   

Оповещение про повестку будет приходить в Дія08.01.26
Министерство обороны Украины сообщило о расширении функциональности сервиса уведомлений в мобильном приложении «Резерв+». Теперь пользователи приложения смогут получать информацию о направленных им повестках.
В ведомстве отмечают, что работа над развитием «Резерв+» продолжается, в том числе в части информирования военнообязанных граждан о различных статусных изменениях. Уже сейчас через push-уведомления в приложении можно узнать о постановке в розыск и снятии с него, нарушениях правил воинского учёта и связанных с этим штрафах, обновлении персональных данных, направлении на военно-врачебную комиссию, оформлении бронирования или отсрочки, а также об изменениях идентификатора Reserv ID.
Новым элементом сервиса стали уведомления о бумажных повестках, которые территориальные центры комплектования и социальной поддержки отправляют гражданам через «Укрпочту». Эту функцию пользователь может включить по своему желанию. В Министерстве обороны поясняют, что введение таких уведомлений направлено на снижение количества недоразумений, своевременное информирование военнообязанных о текущем статусе и предоставление возможности заранее подготовиться к получению повестки.
В сообщениях министерство отдельно разъясняет характер и юридический статус подобных уведомлений. Использование функции является добровольным, при необходимости её можно отключить. Уведомление уже содержит дату и время, на которые гражданин должен явиться в ТЦК и СП. При этом в Минобороны подчёркивают, что порядок вручения повесток остаётся неизменным: юридически значимым считается только бумажный документ, доставленный по адресу проживания через «Укрпочту».
В официальных разъяснениях также подчёркивается, что уведомление в приложении «Резерв+» не является самой повесткой. Факт получения или прочтения такого сообщения не приравнивается к вручению повестки и не имеет самостоятельной юридической силы.
В дальнейшем Министерство обороны планирует продолжить развитие системы уведомлений в «Резерв+» и расширить их перечень. В частности, в ближайшее время в приложении должны появиться сообщения о постановке на воинский учёт и снятии с него, исключении из учёта, а также об отмене ранее предоставленной отсрочки.
