Оновлені планшети Apple iPad Pro також отримали чіп M516.10.25
Apple представила оновлену лінійку iPad Pro – тепер планшети оснащуються новим процесором Apple M5.
Чіп M5 створений за 3-нм техпроцесом і отримав 10-ядерний GPU і вдосконалений Neural Engine, здатний виконувати до 38 трильйонів операцій на секунду – це вшестеро більше, ніж у M1. Завдяки цьому iPad Pro швидше обробляє фото та відео, генерує зображення та виконує завдання штучного інтелекту локально, без підключення до хмари. Процесор також отримав на 30% вище пропускну здатність пам’яті та прискорене сховище SSD. Планшети комплектуються 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем об’ємом до 2 ТБ.
Корпус пристроїв залишився дуже тонким – 5,1 мм у 13-дюймової версії та 5,3 мм у 11-дюймової. Новий дисплей Ultra Retina XDR побудований на технології Tandem OLED, забезпечуючи пікову яскравість 1600 ніт та контрастність 2 000 000:1.
У оновлених моделях з’явилася підтримка Wi-Fi 7 та Bluetooth 6, а модем C1X відповідає за швидший мобільний інтернет. Роз’єм USB-C з Thunderbolt 4 дозволяє підключати зовнішні монітори 6K та SSD-накопичувачі.
Основна камера зберегла роздільну здатність 12 Мпікс, але отримала новий сенсор з покращеною роботою при слабкому освітленні. Фронтальна камера тепер розташована на довгій грані – як у iPad Air 2024 – що робить використання планшета в горизонтальній орієнтації зручніше.
Одночасно з планшетами Apple випустила оновлену клавіатуру Magic Keyboard з алюмінієвою поверхнею та трекпадом з тактильною віддачею, а також Apple Pencil Pro другого покоління — стілус отримав вібровідгук та можливість зміни інструментів простим стисненням пера.
Нові пристрої працюють на iPadOS 26, яка принесла оновлену систему вікон, редизайн Files, функції Apple Intelligence для генерації текстів і малюнків, а також новий Preview для роботи з PDF-файлами.
Продаж стартує 22 жовтня. Ціна 11-дюймового iPad Pro починається від $999, а 13-дюймового від $1299. Планшети доступні у двох кольорах: Space Black та Silver.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Сервіс Apple TV Plus перейменували на Apple TV Apple
Apple TV Plus офіційно називатиметься Apple TV. Про це стало відомо з прес-релізу до прем’єри фільму “F1 Фільм”
Оновлені планшети Apple iPad Pro також отримали чіп M5 Apple планшет
Продаж Apple iPad Pro на M5 стартує 22 жовтня. Ціна 11-дюймового iPad Pro починається від $999, а 13-дюймового від $1299.
Сервіс Apple TV Plus перейменували на Apple TV
Оновлені планшети Apple iPad Pro також отримали чіп M5
Новий 14-дюймовий Apple MacBook Pro з процесором M5 потужніший на 20%, а коштує стільки ж
Google дозволить приховати рекламу у пошуку
IDC: незважаючи на торговельну війну, ринок смартфонів зростає
Магазин програм Pebble знову починає працювати
HBO Max вже доступний в Україні за €7,99 на місяць
Vodafone і lifecell не тарифікуватимуть трафік у Приват24
Українські оператори тепер можуть блокувати спам-дзвінки на запит
Microsoft припиняє підтримку Windows 10
Дослідження: Wi-Fi може точно ідентифікувати людей у просторі