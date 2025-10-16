Оновлені планшети Apple iPad Pro також отримали чіп M5

Apple представила оновлену лінійку iPad Pro – тепер планшети оснащуються новим процесором Apple M5.

Чіп M5 створений за 3-нм техпроцесом і отримав 10-ядерний GPU і вдосконалений Neural Engine, здатний виконувати до 38 трильйонів операцій на секунду – це вшестеро більше, ніж у M1. Завдяки цьому iPad Pro швидше обробляє фото та відео, генерує зображення та виконує завдання штучного інтелекту локально, без підключення до хмари. Процесор також отримав на 30% вище пропускну здатність пам’яті та прискорене сховище SSD. Планшети комплектуються 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем об’ємом до 2 ТБ.

Корпус пристроїв залишився дуже тонким – 5,1 мм у 13-дюймової версії та 5,3 мм у 11-дюймової. Новий дисплей Ultra Retina XDR побудований на технології Tandem OLED, забезпечуючи пікову яскравість 1600 ніт та контрастність 2 000 000:1.

У оновлених моделях з’явилася підтримка Wi-Fi 7 та Bluetooth 6, а модем C1X відповідає за швидший мобільний інтернет. Роз’єм USB-C з Thunderbolt 4 дозволяє підключати зовнішні монітори 6K та SSD-накопичувачі.

Основна камера зберегла роздільну здатність 12 Мпікс, але отримала новий сенсор з покращеною роботою при слабкому освітленні. Фронтальна камера тепер розташована на довгій грані – як у iPad Air 2024 – що робить використання планшета в горизонтальній орієнтації зручніше.

Одночасно з планшетами Apple випустила оновлену клавіатуру Magic Keyboard з алюмінієвою поверхнею та трекпадом з тактильною віддачею, а також Apple Pencil Pro другого покоління — стілус отримав вібровідгук та можливість зміни інструментів простим стисненням пера.

Нові пристрої працюють на iPadOS 26, яка принесла оновлену систему вікон, редизайн Files, функції Apple Intelligence для генерації текстів і малюнків, а також новий Preview для роботи з PDF-файлами.

Продаж стартує 22 жовтня. Ціна 11-дюймового iPad Pro починається від $999, а 13-дюймового від $1299. Планшети доступні у двох кольорах: Space Black та Silver.