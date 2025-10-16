Обновленные планшеты Apple iPad Pro тоже получили чип M5

Apple представила обновлённую линейку iPad Pro — теперь планшеты оснащаются новым процессором Apple M5.

Чип M5 создан по 3-нм техпроцессу и получил 10-ядерный GPU и усовершенствованный Neural Engine, способный выполнять до 38 триллионов операций в секунду — это в шесть раз больше, чем у M1. Благодаря этому iPad Pro быстрее обрабатывает фото и видео, генерирует изображения и выполняет задачи искусственного интеллекта локально, без подключения к облаку. Процессор также получил на 30% выше пропускную способность памяти и ускоренное хранилище SSD. Планшеты комплектуются 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 2 ТБ.

Корпус устройств остался очень тонким — 5,1 мм у 13-дюймовой версии и 5,3 мм у 11-дюймовой. Новый дисплей Ultra Retina XDR построен на технологии Tandem OLED, обеспечивая пиковую яркость 1600 нит и контрастность 2 000 000:1.

В обновлённых моделях появилась поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а модем C1X отвечает за более быстрый мобильный интернет. Разъём USB-C с Thunderbolt 4 позволяет подключать внешние мониторы 6K и SSD-накопители.

Основная камера сохранила разрешение 12 Мпикс, но получила новый сенсор с улучшенной работой при слабом освещении. Фронтальная камера теперь расположена на длинной грани — как у iPad Air 2024 года — что делает использование планшета в горизонтальной ориентации удобнее.

Одновременно с планшетами Apple выпустила обновлённую клавиатуру Magic Keyboard с алюминиевой поверхностью и трекпадом с тактильной отдачей, а также Apple Pencil Pro второго поколения — стилус получил вибровідгук и возможность смены инструментов простым сжатием пера.

Новые устройства работают на iPadOS 26, которая принесла обновлённую систему окон, редизайн приложения Files, функции Apple Intelligence для генерации текстов и рисунков, а также новый Preview для работы с PDF-файлами.

Продажи стартуют 22 октября. Цена 11-дюймового iPad Pro начинается от $999, а 13-дюймового — от $1299. Планшеты доступны в двух цветах: Space Black и Silver.