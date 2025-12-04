Огидні светри Microsoft цього року присвячені Clippy, Xbox та Zune

Огидні светри Microsoft цього року присвячені Clippy, Xbox та Zune04.12.25
Microsoft повернула святкову традицію після паузи у 2024 році та випустила нову серію фірмових светрів. До колекції увійшли три моделі – Artifact, Zune та Xbox – і всі вони вже доступні для замовлення в офіційному онлайн-магазині компанії.
У версії Artifact зібрана ціла добірка ностальгічних символів: від Clippy до логотипів MSN, Internet Explorer, Windows, MS-DOS та класичного “Сапера”. Коричневий светр Zune стилізований під фірмове оформлення однойменного плеєра, тоді як модель Xbox виконана у відомих зелених та чорних кольорах консолі.
Вартість новинок відрізняється: за моделями Artifact та Zune просять 79,95 долара, тоді як варіант Xbox оцінено у 59,95 долара. Замовлення приймаються у форматі передпродажу.
Microsoft розсилає святкові светри з 2018 року, спочатку обмежено лише фанатам Windows. 2020-го вони стали доступними всім охочим. Поточна лінійка продається не тільки в корпоративному онлайн-магазині, а й у фірмових точках компанії – у Редмонді та Microsoft Experience Center у Нью-Йорку.
У 2023 році Microsoft віддала шану шпалерам “Занепокоєння” (Bliss) на Windows.
Долина на ньому – це реальне фото, зроблене у 1996 році у долині Сономи. На ньому зображено зелений пагорб, блакитне небо та білі хмари. У 2000 році Microsoft викупила зображення і перетворила на легендарні шпалери Windows XP у 2001 році.
