Огидні светри Microsoft цього року присвячені Clippy, Xbox та Zune

04.12.25

Microsfot ugly sweater Clippy

 

Microsoft повернула святкову традицію після паузи у 2024 році та випустила нову серію фірмових светрів. До колекції увійшли три моделі – Artifact, Zune та Xbox – і всі вони вже доступні для замовлення в офіційному онлайн-магазині компанії.

 

У версії Artifact зібрана ціла добірка ностальгічних символів: від Clippy до логотипів MSN, Internet Explorer, Windows, MS-DOS та класичного “Сапера”. Коричневий светр Zune стилізований під фірмове оформлення однойменного плеєра, тоді як модель Xbox виконана у відомих зелених та чорних кольорах консолі.

 

Вартість новинок відрізняється: за моделями Artifact та Zune просять 79,95 долара, тоді як варіант Xbox оцінено у 59,95 долара. Замовлення приймаються у форматі передпродажу.

 

Microsoft розсилає святкові светри з 2018 року, спочатку обмежено лише фанатам Windows. 2020-го вони стали доступними всім охочим. Поточна лінійка продається не тільки в корпоративному онлайн-магазині, а й у фірмових точках компанії – у Редмонді та Microsoft Experience Center у Нью-Йорку.

 

У 2023 році Microsoft віддала шану шпалерам “Занепокоєння” (Bliss) на Windows.

 

Долина на ньому – це реальне фото, зроблене у 1996 році у долині Сономи. На ньому зображено зелений пагорб, блакитне небо та білі хмари. У 2000 році Microsoft викупила зображення і перетворила на легендарні шпалери Windows XP у 2001 році.
Microsoft hoody Bliss

 


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
119
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

25.11.25
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
views
29
comments 0
Sony SRS-XP500

Колонка давно перестала бути просто аксесуаром для смартфона. Вона стала інструментом для створення атмосфери — від камерної зустрічі до масштабної вечірки

25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
13.11.25 | 07.05
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
12.11.25 | 23.00
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
11.11.25 | 06.11
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей

НовиниNews
04.12.25 | 18.55
Огидні светри Microsoft цього року присвячені Clippy, Xbox та Zune
Microsfot ugly sweater Clippy

У версії Artifact зібрана ціла добірка ностальгічних символів: від Clippy до логотипів MSN, Internet Explorer, Windows, MS-DOS та класичного “Сапера”.

04.12.25 | 16.20
Дослідження: 25% українців втратили у зарплаті
viber app android

Відповіді на запитання чи змінився заробіток за рік, розподілились досить рівномірно, що відображає неоднозначну економічну ситуацію, в якій перебувають українці.

04.12.25 | 18.55
Огидні светри Microsoft цього року присвячені Clippy, Xbox та Zune
04.12.25 | 16.20
Дослідження: 25% українців втратили у зарплаті
04.12.25 | 13.08
Samsung анонсувала перший 2 нм процесор Exynos 2600
04.12.25 | 10.02
Найпопулярніший пароль у 2025 році в Україні – admin
04.12.25 | 07.19
Samsung Galaxy TriFold – перший у світі серійний смартфон, що складається втричі
03.12.25 | 18.44
OpenAI додасть рекламу в ChatGPT
03.12.25 | 16.08
Китайці представили свої DDR5 та LPDDR5X
03.12.25 | 13.40
Геймерський монітор AOC U27G4XM оснащений Mini-LED підсвічуванням, яскравістю до 1200 ніт та частотою оновлення до 320 Гц
03.12.25 | 10.36
Belkin випустила GaN-зарядку BoostCharge Pro потужністю 70 Вт
03.12.25 | 07.25
Microsoft та Crocs представили лімітовані Xbox-крокси за $80
02.12.25 | 19.08
Ігровий монітор MSI MAG 275QF E20 із частотою 200 Гц коштує трохи більше $100
02.12.25 | 16.21
Xiaomi S40 Pro з потужністю 15 000 Па почала продаватися в Європі
02.12.25 | 13.11
Audi повертає фізичні кнопки на кермо нових моделей
02.12.25 | 10.14
Alibaba представила розумні окуляри зі змінними акумуляторами
02.12.25 | 06.57
Точка доступу на смартфонах Samsung Galaxy отримає підтримку 6 ГГц