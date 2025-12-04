Отвратительные свитера Microsoft в этом году посвящены Clippy, Xbox і Zune

Microsoft вернула праздничную традицию после паузы в 2024 году и выпустила новую серию фирменных свитеров. В коллекцию вошли три модели – Artifact, Zune и Xbox – и все они уже доступны для заказа в официальном онлайн-магазине компании.

В версии Artifact собрана целая подборка ностальгических символов: от Clippy до логотипов MSN, Internet Explorer, Windows, MS-DOS и классического «Сапера». Коричневый свитер Zune стилизован под фирменное оформление одноименного плеера, в то время как модель Xbox выполнена в узнаваемых зеленых и черных цветах консоли.

Стоимость новинок отличается: по моделям Artifact и Zune просят 79,95 доллара, тогда как вариант Xbox оценен в 59,95 доллара. Заказы принимаются в формате предпродажи.

Microsoft рассылает праздничные свитера с 2018 года, сначала ограниченно только фанатам Windows. В 2020-м они стали доступны всем желающим. Текущая линейка продается не только в корпоративном онлайн-магазине, но и в фирменных точках компании – в Редмонде и Microsoft Experience Center в Нью-Йорке.

В 2023 году Microsoft отдала дань уважения обоям «Беспокойство» (Bliss) на Windows.

Долина на нем – это реальное фото, сделанное в 1996 году в долине Сономы. На нем изображены зеленый холм, голубое небо и белые облака. В 2000 году Microsoft выкупила изображения и превратила в легендарные обои Windows XP в 2001 году.