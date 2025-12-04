Отвратительные свитера Microsoft в этом году посвящены Clippy, Xbox і Zune

Отвратительные свитера Microsoft в этом году посвящены Clippy, Xbox і Zune04.12.25
Microsoft вернула праздничную традицию после паузы в 2024 году и выпустила новую серию фирменных свитеров. В коллекцию вошли три модели – Artifact, Zune и Xbox – и все они уже доступны для заказа в официальном онлайн-магазине компании.
В версии Artifact собрана целая подборка ностальгических символов: от Clippy до логотипов MSN, Internet Explorer, Windows, MS-DOS и классического «Сапера». Коричневый свитер Zune стилизован под фирменное оформление одноименного плеера, в то время как модель Xbox выполнена в узнаваемых зеленых и черных цветах консоли.
Стоимость новинок отличается: по моделям Artifact и Zune просят 79,95 доллара, тогда как вариант Xbox оценен в 59,95 доллара. Заказы принимаются в формате предпродажи.
Microsoft рассылает праздничные свитера с 2018 года, сначала ограниченно только фанатам Windows. В 2020-м они стали доступны всем желающим. Текущая линейка продается не только в корпоративном онлайн-магазине, но и в фирменных точках компании – в Редмонде и Microsoft Experience Center в Нью-Йорке.
В 2023 году Microsoft отдала дань уважения обоям «Беспокойство» (Bliss) на Windows.
Долина на нем – это реальное фото, сделанное в 1996 году в долине Сономы. На нем изображены зеленый холм, голубое небо и белые облака. В 2000 году Microsoft выкупила изображения и превратила в легендарные обои Windows XP в 2001 году.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
Портативная колонка давно перестала быть просто аксессуаром для смартфона или ноутбука. Она стала инструментом для создания атмосферы – от камерной встречи до масштабной вечеринки.
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Отвратительные свитера Microsoft в этом году посвящены Clippy, Xbox і Zune Microsoft
В версии Artifact собрана целая подборка ностальгических символов: от Clippy до логотипов MSN, Internet Explorer, Windows, MS-DOS и классического «Сапера»
Исследование: 25 % украинцев потеряли в зарплате события в Украине
Ответы на вопрос изменился ли заработок за год, распределились достаточно равномерно, что отражает неоднозначную экономическую ситуацию, в которой находятся украинцы.
Исследование: 25 % украинцев потеряли в зарплате
Samsung анонсировала первый 2 нм процессор Exynos 2600
Самый популярный пароль в 2025 году в Украине — admin
OpenAI добавит рекламу в ChatGPT
Китайцы представили свои DDR5 и LPDDR5X
Геймерский монитор AOC U27G4XM оснащен Mini-LED подсветкой, яркостью до 1200 нит и частотой обновления до 320 Гц
Belkin выпустила GaN-зарядку BoostCharge Pro мощностью 70 Вт
Microsoft и Crocs представили лимитированные Xbox-кроксы за $80
Xiaomi S40 Pro с мощностью15 000 Па начала продаваться в Европе
Audi возвращает физические кнопки на рули новых моделей
Alibaba представила умные очки со сменными аккумуляторами