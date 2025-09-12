Нові ядра Arm Lumex дають приріст 25%, а графіка Mali G1-Ultra 40% приріст FPS

Arm представила нове покоління процесорних ядер Lumex та графічний прискорювач Mali, які стануть основою мобільних чіпів 2025-2026 років. Компанія повністю оновила схему найменувань, відмовившись від брендів Cortex та Immortalis, замінивши їх на серію CPU Lumex та GPU Mali G1-Ultra.

У лінійку процесорних ядер увійшли чотири рішення: Lumex C1-Ultra, C1-Pro, C1-Premium та C1-Nano. Флагманське C1-Ultra, що прийшло на зміну Cortex-X925, відповідає за максимальну продуктивність та демонструє приріст швидкості до 25%. Середні ядра C1-Pro та C1-Premium замінили Cortex-A725, забезпечивши на 12% вищу енергоефективність за рахунок збільшеного IPC. Найкомпактніше ядро ​​Lumex C1-Nano стало наступником Cortex-A520 та виконує роль енергоефективного. Усі новинки побудовані на архітектурі Arm v9.3 та підтримують інструкції SME2, ​​які прискорюють завдання, пов’язані зі штучним інтелектом, у п’ять разів, одночасно знижуючи енергоспоживання утричі.

Новий графічний прискорювач Mali G1-Ultra

Одночасно із CPU дебютував графічний прискорювач Mali G1-Ultra. Він забезпечує близько 20% приросту загальної продуктивності, удвічі швидше виконує трасування променів та здатний збільшити частоту кадрів в іграх до 40%.

Очікується, що першими нові ядра і GPU з’являться в MediaTek Dimensity 9500, а потім і в Samsung Exynos 2600. Головними конкурентами для Lumex і Mali G1-Ultra стануть рішення Apple, Qualcomm і Samsung, тому 2025 обіцяє серйозну боротьбу на ринку мобільних. Хоча точних термінів появи пристроїв поки що не названо, інсайдери стверджують, що чекати залишилося недовго.

Порівняння Arm Cortex та Arm Lumex Arm Lumex Arm Cortex Приріст продуктивності Приріст енергоефективності Архітектура та ключові функції Lumex C1-Ultra Cortex-X925 +25% — Arm v9.3, підтримка SME2 (прискорення задач ШІ ×5, ефективність ×3) Lumex C1-Pro Cortex-A725 — +12% Arm v9.3, покращений IPC, підтримка SME2 Lumex C1-Premium Cortex-A725 — — Arm v9.3, орієнтоване на баланс продуктивності/енергоспоживання, SME2 Lumex C1-Nano Cortex-A520 — — Arm v9.3, енергоефективне ядро ​​для фонових завдань, підтримка SME2