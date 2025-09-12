Нові ядра Arm Lumex дають приріст 25%, а графіка Mali G1-Ultra 40% приріст FPS12.09.25
Arm представила нове покоління процесорних ядер Lumex та графічний прискорювач Mali, які стануть основою мобільних чіпів 2025-2026 років. Компанія повністю оновила схему найменувань, відмовившись від брендів Cortex та Immortalis, замінивши їх на серію CPU Lumex та GPU Mali G1-Ultra.
У лінійку процесорних ядер увійшли чотири рішення: Lumex C1-Ultra, C1-Pro, C1-Premium та C1-Nano. Флагманське C1-Ultra, що прийшло на зміну Cortex-X925, відповідає за максимальну продуктивність та демонструє приріст швидкості до 25%. Середні ядра C1-Pro та C1-Premium замінили Cortex-A725, забезпечивши на 12% вищу енергоефективність за рахунок збільшеного IPC. Найкомпактніше ядро Lumex C1-Nano стало наступником Cortex-A520 та виконує роль енергоефективного. Усі новинки побудовані на архітектурі Arm v9.3 та підтримують інструкції SME2, які прискорюють завдання, пов’язані зі штучним інтелектом, у п’ять разів, одночасно знижуючи енергоспоживання утричі.
Новий графічний прискорювач Mali G1-Ultra
Одночасно із CPU дебютував графічний прискорювач Mali G1-Ultra. Він забезпечує близько 20% приросту загальної продуктивності, удвічі швидше виконує трасування променів та здатний збільшити частоту кадрів в іграх до 40%.
Очікується, що першими нові ядра і GPU з’являться в MediaTek Dimensity 9500, а потім і в Samsung Exynos 2600. Головними конкурентами для Lumex і Mali G1-Ultra стануть рішення Apple, Qualcomm і Samsung, тому 2025 обіцяє серйозну боротьбу на ринку мобільних. Хоча точних термінів появи пристроїв поки що не названо, інсайдери стверджують, що чекати залишилося недовго.
|Arm Lumex
|Arm Cortex
|Приріст продуктивності
|Приріст енергоефективності
|Архітектура та ключові функції
|Lumex C1-Ultra
|Cortex-X925
|+25%
|—
|Arm v9.3, підтримка SME2 (прискорення задач ШІ ×5, ефективність ×3)
|Lumex C1-Pro
|Cortex-A725
|—
|+12%
|Arm v9.3, покращений IPC, підтримка SME2
|Lumex C1-Premium
|Cortex-A725
|—
|—
|Arm v9.3, орієнтоване на баланс продуктивності/енергоспоживання, SME2
|Lumex C1-Nano
|Cortex-A520
|—
|—
|Arm v9.3, енергоефективне ядро для фонових завдань, підтримка SME2
Нові ядра Arm Lumex дають приріст 25%, а графіка Mali G1-Ultra 40% приріст FPS
