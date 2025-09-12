Новые ядра Arm Lumex дают прирост 25 %, а графика Mali G1-Ultra 40% прирост FPS

Arm представила новое поколение процессорных ядер Lumex и графический ускоритель Mali, которые станут основой мобильных чипов 2025–2026 годов. Компания полностью обновила схему наименований, отказавшись от брендов Cortex и Immortalis, заменив их на серию CPU Lumex и GPU Mali G1-Ultra.

В линейку процессорных ядер вошли четыре решения: Lumex C1-Ultra, C1-Pro, C1-Premium и C1-Nano. Флагманское C1-Ultra, пришедшее на смену Cortex-X925, отвечает за максимальную производительность и демонстрирует прирост скорости до 25%. Средние ядра C1-Pro и C1-Premium заменили Cortex-A725, обеспечив на 12% более высокую энергоэффективность за счёт увеличенного IPC. Самое компактное ядро Lumex C1-Nano стало преемником Cortex-A520 и выполняет роль энергоэффективного. Все новинки построены на архитектуре Arm v9.3 и поддерживают инструкции SME2, которые ускоряют задачи, связанные с искусственным интеллектом, в пять раз, одновременно снижая энергопотребление в три раза.

Новый графический ускоритель Mali G1-Ultra

Одновременно с CPU дебютировал графический ускоритель Mali G1-Ultra. Он обеспечивает около 20% прироста общей производительности, вдвое быстрее выполняет трассировку лучей и способен увеличить частоту кадров в играх до 40%.

Ожидается, что первыми новые ядра и GPU появятся в MediaTek Dimensity 9500, а затем и в Samsung Exynos 2600. Главными конкурентами для Lumex и Mali G1-Ultra станут решения Apple, Qualcomm и Samsung, поэтому 2025 год обещает серьёзную борьбу на рынке мобильных чипов. Хотя точные сроки появления устройств пока не названы, инсайдеры утверждают, что ждать осталось недолго.

Сравнение arm Cortex и arm Lumex Arm Lumex Arm Cortex Прирост производительности Прирост энергоэффективности Архитектура и ключевые функции Lumex C1-Ultra Cortex-X925 +25% — Arm v9.3, поддержка SME2 (ускорение задач ИИ ×5, эффективность ×3) Lumex C1-Pro Cortex-A725 — +12% Arm v9.3, улучшенный IPC, поддержка SME2 Lumex C1-Premium Cortex-A725 — — Arm v9.3, ориентировано на баланс производительности/энергопотребления, SME2 Lumex C1-Nano Cortex-A520 — — Arm v9.3, энергоэффективное ядро для фоновых задач, поддержка SME2