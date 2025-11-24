Нова пошта підвищує тарифи з 1 грудня

Нова пошта повідомила про зміну вартості окремих послуг доставки Україною, які почнуть діяти з 1 грудня. Корекція торкнеться пересилання документів, а також посилок, вага яких перевищує два кілограми.

У компанії зазначають, що локальна доставка документів у межах одного міста коштуватиме шістдесят гривень, тоді як пересилання між регіонами складатиме сімдесят гривень. Отримання документів у поштамати передбачає окрему доплату у розмірі десяти гривень.

Для стандартних посилок зміни різняться залежно від маршруту та ваги. У межах міста тарифи залишаються незмінними для відправок до двох кілограмів, проте для посилок до десяти кілограмів ціна зросте до ста гривень, а для відправок до тридцяти кілограмів – до ста шістдесяти гривень. Для міжміських доставок базова вартість найменших посилок залишатиметься незмінною, проте тарифи для категорій до десяти та до тридцяти кілограмів зростуть відповідно до ста двадцяти та зграї вісімдесяти гривень. Окрема доплата за отримання відправок у поштамати залишиться на рівні десяти гривень.

Компанія також змінила умови великих відправок. Посилки довжиною понад сто двадцять сантиметрів або відправлення без упаковки вимагатимуть додаткового платежу у розмірі ста гривень. Вартість перевезення палетів між відділеннями зросте в середньому на суму від 50 до 250 гривень. Для вантажів вагою понад тридцять кілограмів запроваджується нарахування однієї гривні за кожен додатковий кілограм, а також окрема доплата сто п’ятдесят гривень при перевищенні габариту сто двадцять сантиметрів. Зросте і вартість пересилання автомобільних шин та дисків, де зміна тарифу становитиме від п’ятнадцяти до п’ятдесяти гривень.

Частина послуг залишається без змін. Зокрема, не змінюються тарифи для невеликих посилок до двох кілограмів, а також умови повернення, переадресації та розміру комісії від оголошеної цінності. Упаковка у вигляді конвертів та пакетів включатиметься у вартість пересилання.

Тарифи Нової пошти. Посилання – локальна доставка (в межах міста)

Вага Новий тариф Зміна до 2 кг 60 ₴ без змін до 10 кг 100 ₴ +10 ₴ до 30 кг 160 ₴ +20 ₴

Тарифи Нової пошти. Посилання по Україні

Вага Новий тариф Зміна до 2 кг 80 ₴ без змін до 10 кг 120 ₴ +10 ₴ до 30 кг 180 ₴ +20 ₴