Новая почта повышает тарифы с 1 декабря  

Новая почта повышает тарифы с 1 декабря24.11.25
Новая почта сообщила об изменении стоимости отдельных услуг доставки по Украине, которые начнут действовать с 1 декабря. Коррекция коснется пересылки документов, а также посылок, вес которых превышает два килограмма.
В компании отмечают, что локальная доставка документов в пределах одного города будет стоить шестьдесят гривен, тогда как пересылка между регионами будет составлять семьдесят гривен. Получение документов в почтамате предусматривает отдельную доплату в размере десяти гривен.
Для стандартных посылок изменения различаются в зависимости от маршрута и веса. В пределах города тарифы остаются неизменными для отправок до двух килограммов, однако для посылок до десяти килограммов цена вырастет до ста гривен, а для отправок до тридцати килограммов до ста шестидесяти гривен. Для междугородних доставок базовая стоимость наименьших посылок будет оставаться неизменной, однако тарифы для категорий до десяти и до тридцати килограммов возрастут в соответствии со ста двадцати и стаю восьмидесяти гривен. Отдельная доплата за получение отправок в почтамате останется на уровне десяти гривен.
Компания также изменила условия для больших отправок. Посылки длиной более ста двадцати сантиметров или отправки без упаковки потребуют дополнительного платежа в размере ста гривен. Стоимость перевозки паллетов между отделениями вырастет в среднем на сумму от пятидесяти до двухсот пятидесяти гривен. Для грузов весом более тридцати килограммов вводится начисление одной гривны за каждый дополнительный килограмм, а также отдельная доплата в сто пятьдесят гривен при превышении габарита в сто двадцать сантиметров. Вырастет и стоимость пересылки автомобильных шин и дисков, где изменение тарифа составит от пятнадцати до пятидесяти гривен.
Часть услуг остается без изменений. В частности, не изменяются тарифы для небольших посылок до двух килограммов, а также условия возврата, переадресации и размера комиссии от объявленной ценности. Упаковка в виде конвертов и пакетов будет включаться в стоимость пересылки.
Тарифы Новой почты. Посылки – локальная доставка (в пределах города)
|Вес
|Новый тариф
|Изменение
|до 2 кг
|60 ₴
|без изменений
|до 10 кг
|100 ₴
|+10 ₴
|до 30 кг
|160 ₴
|+20 ₴
Тарифы Новой почты. Посылки по Украине
|Вес
|Новый тариф
|Изменение
|до 2 кг
|80 ₴
|без изменений
|до 10 кг
|120 ₴
|+10 ₴
|до 30 кг
|180 ₴
|+20 ₴
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Все популярнее становятся мониторы с OLED-панелями. Samsung Odyssey, ASUS ROG Swift, MSI MPG и LG UltraGear – разные по формату и размеру, но их объединяет технология, обеспечивающая глубокий черный цвет и высокую контрастность.
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Хороший недорогой робот пылесос – что купить в 2025 году
Новая почта повышает тарифы с 1 декабря сервис события в Украине
Новая почта сообщила об изменении стоимости отдельных услуг доставки по Украине, которые начнут действовать с 1 декабря 2025 года
Высадка на Луну миссии Artemis 3 перенесена на 2028 год SpaceX космос
Миссия Artemis 3, которая должна стать следующей высадкой людей на Луну, отложена на год из-за задержек в испытаниях ракеты Starship от SpaceX
Новая почта повышает тарифы с 1 декабря
Высадка на Луну миссии Artemis 3 перенесена на 2028 год
Microsoft отбила рекордную DDoS-атаку с 500 тысяч IP-адресов
Casio G-Shock Mudman — защищённые часы с имитацией кожи бегемота
Китайские хакеры провели первый в истории ИИ-кибершпионаж
Как Magento помогает автоматизировать продажи и управление товарами?
Meta внедрит инструмент анти плагиата в Instagram Reels
Samsung Smart Keyboard — компактная алюминиевая клавиатура с кнопкой вызова ИИ и поддержкой DeX
Ajax Systems Special Event: 55 новых устройств, беспроводные девайсы с Grade 3, Superior MegaHub для 999 устройств
BenQ выпустила 4K-проектор для развлекательных заведений
Asus ProArt P16 оснастили 4K OLED-экраном, графикой RTX 5090 и процессором Ryzen AI 9 HX 370
Новые смартфоны Oppo Reno15 і Reno15 Pro получили Dimensity 8450, защиту IP69 и 200 Мпикс-камеры
Док-станции Baseus Nomos II получили много портов, Qi2, зарядку до 245 Вт и втягиваемые кабели
Samsung Galaxy Book5 Edge – компактный ARM-ноутбук с 5G
Чип Unisoc T9300 поддерживает камеры 200 Мпикс и спутниковую связь