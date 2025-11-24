 

Новая почта повышает тарифы с 1 декабря

24.11.25

nova poshta logo

 

Новая почта сообщила об изменении стоимости отдельных услуг доставки по Украине, которые начнут действовать с 1 декабря. Коррекция коснется пересылки документов, а также посылок, вес которых превышает два килограмма.

 

В компании отмечают, что локальная доставка документов в пределах одного города будет стоить шестьдесят гривен, тогда как пересылка между регионами будет составлять семьдесят гривен. Получение документов в почтамате предусматривает отдельную доплату в размере десяти гривен.

 

Для стандартных посылок изменения различаются в зависимости от маршрута и веса. В пределах города тарифы остаются неизменными для отправок до двух килограммов, однако для посылок до десяти килограммов цена вырастет до ста гривен, а для отправок до тридцати килограммов до ста шестидесяти гривен. Для междугородних доставок базовая стоимость наименьших посылок будет оставаться неизменной, однако тарифы для категорий до десяти и до тридцати килограммов возрастут в соответствии со ста двадцати и стаю восьмидесяти гривен. Отдельная доплата за получение отправок в почтамате останется на уровне десяти гривен.

 

Компания также изменила условия для больших отправок. Посылки длиной более ста двадцати сантиметров или отправки без упаковки потребуют дополнительного платежа в размере ста гривен. Стоимость перевозки паллетов между отделениями вырастет в среднем на сумму от пятидесяти до двухсот пятидесяти гривен. Для грузов весом более тридцати килограммов вводится начисление одной гривны за каждый дополнительный килограмм, а также отдельная доплата в сто пятьдесят гривен при превышении габарита в сто двадцать сантиметров. Вырастет и стоимость пересылки автомобильных шин и дисков, где изменение тарифа составит от пятнадцати до пятидесяти гривен.

 

Часть услуг остается без изменений. В частности, не изменяются тарифы для небольших посылок до двух килограммов, а также условия возврата, переадресации и размера комиссии от объявленной ценности. Упаковка в виде конвертов и пакетов будет включаться в стоимость пересылки.

 

Тарифы Новой почты. Посылки – локальная доставка (в пределах города)

Вес Новый тариф Изменение
до 2 кг 60 ₴ без изменений
до 10 кг 100 ₴ +10 ₴
до 30 кг 160 ₴ +20 ₴

Тарифы Новой почты. Посылки по Украине

Вес Новый тариф Изменение
до 2 кг 80 ₴ без изменений
до 10 кг 120 ₴ +10 ₴
до 30 кг 180 ₴ +20 ₴

