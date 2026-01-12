Ноутбуки Samsung Galaxy Book 6 оснащені Intel Core Ultra Series 3 та мають автономність до 30 годин

На виставці CES 2026 компанія Samsung представила нове покоління ноутбуків Galaxy Book 6, до якого увійшли моделі Galaxy Book 6, Galaxy Book 6 Pro та Galaxy Book 6 Ultra. Оновлена ​​лінійка отримала нові процесори Intel, вбудовані нейропроцесори та розширену інтеграцію функцій Galaxy AI.

Всі пристрої серії працюють на процесорах Intel Core Ultra Series 3, які виробляються за техпроцесом Intel 18A з нормами 1,8 нм. За даними Samsung, приріст продуктивності центрального процесора перевищує 50% порівняно з попереднім поколінням. Ноутбуки пропонуються з 16 або 32 ГБ оперативної пам’яті та твердотільних накопичувачів об’ємом до 1 ТБ. Для 16-дюймової версії Galaxy Book 6 Pro передбачено можливість розширення сховища завдяки додатковому слоту.

Докладніше про Samsung Galaxy Book 6

Важливою частиною оновлення стала інтеграція нейропроцесора до всіх моделей серії. Вбудований NPU забезпечує до 50 TOPS обчислювальної потужності для локальних завдань, пов’язаних із штучним інтелектом. Деякі конфігурації Galaxy Book 6 доступні з дискретною графікою NVIDIA GeForce RTX 5060 або RTX 5070.

Для підтримки стабільної роботи під навантаженням Samsung переробила систему охолодження. У ноутбуках використовується нова парова камера із збільшеною площею тепловідведення та великими ребрами розсіювання. У моделі Galaxy Book 6 Ultra реалізовано двоканальну систему відведення тепла, а також вентилятор з окремим теплорозподільником, який має покращити ефективність охолодження у високопродуктивних сценаріях.

Автономність Samsung Galaxy Book 6

Компанія заявляє автономність до 30 годин під час відтворення відео. Galaxy Book 6 Ultra підтримує швидке заряджання, що дозволяє поповнити заряд акумулятора до 60% приблизно за 30 хвилин. Моделі Pro та Ultra оснащені дисплеями Dynamic AMOLED 2X з адаптивною частотою оновлення від 30 до 120 Гц та піковою яскравістю до 1000 ниток. У старшій версії Ultra встановлена ​​аудіосистема із шести динаміків з підтримкою Dolby Atmos.

Серія Galaxy Book 6 отримала доступ до розширеного набору інструментів Galaxy AI, серед яких Note Assist, Live Translate, Multi Control, Storage Share та AI Select. Всі ноутбуки працюють під керуванням Windows 11 і є частиною екосистеми Galaxy з тісною інтеграцією між пристроями.

Продажі Galaxy Book 6 стартують наприкінці січня. Ноутбуки будуть доступні в сірому та сріблястому кольорах. Інформацію про ціни Samsung пообіцяла оголосити пізніше.