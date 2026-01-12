Ноутбуки Samsung Galaxy Book 6 оснащені Intel Core Ultra Series 3 та мають автономність до 30 годин    

Ноутбуки Samsung Galaxy Book 6 оснащені Intel Core Ultra Series 3 та мають автономність до 30 годин12.01.26
На виставці CES 2026 компанія Samsung представила нове покоління ноутбуків Galaxy Book 6, до якого увійшли моделі Galaxy Book 6, Galaxy Book 6 Pro та Galaxy Book 6 Ultra. Оновлена лінійка отримала нові процесори Intel, вбудовані нейропроцесори та розширену інтеграцію функцій Galaxy AI.
Всі пристрої серії працюють на процесорах Intel Core Ultra Series 3, які виробляються за техпроцесом Intel 18A з нормами 1,8 нм. За даними Samsung, приріст продуктивності центрального процесора перевищує 50% порівняно з попереднім поколінням. Ноутбуки пропонуються з 16 або 32 ГБ оперативної пам’яті та твердотільних накопичувачів об’ємом до 1 ТБ. Для 16-дюймової версії Galaxy Book 6 Pro передбачено можливість розширення сховища завдяки додатковому слоту.
Докладніше про Samsung Galaxy Book 6
Важливою частиною оновлення стала інтеграція нейропроцесора до всіх моделей серії. Вбудований NPU забезпечує до 50 TOPS обчислювальної потужності для локальних завдань, пов’язаних із штучним інтелектом. Деякі конфігурації Galaxy Book 6 доступні з дискретною графікою NVIDIA GeForce RTX 5060 або RTX 5070.
Для підтримки стабільної роботи під навантаженням Samsung переробила систему охолодження. У ноутбуках використовується нова парова камера із збільшеною площею тепловідведення та великими ребрами розсіювання. У моделі Galaxy Book 6 Ultra реалізовано двоканальну систему відведення тепла, а також вентилятор з окремим теплорозподільником, який має покращити ефективність охолодження у високопродуктивних сценаріях.
Автономність Samsung Galaxy Book 6
Компанія заявляє автономність до 30 годин під час відтворення відео. Galaxy Book 6 Ultra підтримує швидке заряджання, що дозволяє поповнити заряд акумулятора до 60% приблизно за 30 хвилин. Моделі Pro та Ultra оснащені дисплеями Dynamic AMOLED 2X з адаптивною частотою оновлення від 30 до 120 Гц та піковою яскравістю до 1000 ниток. У старшій версії Ultra встановлена аудіосистема із шести динаміків з підтримкою Dolby Atmos.
Серія Galaxy Book 6 отримала доступ до розширеного набору інструментів Galaxy AI, серед яких Note Assist, Live Translate, Multi Control, Storage Share та AI Select. Всі ноутбуки працюють під керуванням Windows 11 і є частиною екосистеми Galaxy з тісною інтеграцією між пристроями.
Продажі Galaxy Book 6 стартують наприкінці січня. Ноутбуки будуть доступні в сірому та сріблястому кольорах. Інформацію про ціни Samsung пообіцяла оголосити пізніше.
Ноутбуки Samsung Galaxy Book 6 оснащені Intel Core Ultra Series 3 та мають автономність до 30 годин
Samsung представила нове покоління ноутбуків Galaxy Book 6, до якого увійшли моделі Galaxy Book 6, Galaxy Book 6 Pro та Galaxy Book 6 Ultra
