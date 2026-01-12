Ноутбуки Samsung Galaxy Book 6 оснащены Intel Core Ultra Series 3 и имеют автономность до 30 часов

На выставке CES 2026 компания Samsung представила новое поколение ноутбуков Galaxy Book 6, в который вошли модели Galaxy Book 6, Galaxy Book 6 Pro и Galaxy Book 6 Ultra. Обновленная линейка получила новые процессоры Intel, встроенные нейропроцессоры и расширенную интеграцию функций Galaxy AI.

Все устройства серии работают на процессорах Intel Core Ultra Series 3, производимых по техпроцессу Intel 18A с нормами 1,8 нм. По данным Samsung, прирост производительности центрального процессора превышает 50% по сравнению с предыдущим поколением. Ноутбуки предлагаются с 16 или 32 ГБ оперативной памяти и твердотельными накопителями объемом до 1 ТБ. Для 16-дюймовой версии Galaxy Book 6 Pro предусмотрена возможность расширения хранилища благодаря дополнительному слоту.

Подробнее про Samsung Galaxy Book 6

Важной частью обновления стала интеграция нейропроцессора во все модели серии. Встроенный NPU обеспечивает до 50 TOPS вычислительной мощности для локальных задач, связанных с искусственным интеллектом. Некоторые конфигурации Galaxy Book 6 доступны с дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 5060 или RTX 5070.

Для поддержки стабильной работы под нагрузкой Samsung переработала систему охлаждения. В ноутбуках используется новая паровая камера с увеличенной площадью теплоотвода и большими ребрами рассеяния. В модели Galaxy Book 6 Ultra реализована двухканальная система отвода тепла, а также вентилятор с отдельным теплораспределителем, который должен улучшить эффективность охлаждения в высокопроизводительных сценариях.

Автономность Samsung Galaxy Book 6

Компания заявляет автономность до 30 часов во время воспроизведения видео. Galaxy Book 6 Ultra поддерживает быструю зарядку, позволяющую пополнить заряд аккумулятора до 60% примерно за 30 минут. Модели Pro и Ultra оснащены дисплеями Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления от 30 до 120 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит. В старшей версии Ultra установлена ​​аудиосистема из шести динамиков с поддержкой Dolby Atmos.

Серия Galaxy Book 6 получила доступ к расширенному набору инструментов Galaxy AI, среди которых Note Assist, Live Translate, Multi Control, Storage Share и AI Select. Все ноутбуки работают под управлением Windows 11 и служат частью экосистемы Galaxy с тесной интеграцией между устройствами.

Продажи Galaxy Book 6 стартуют в конце января. Ноутбуки будут доступны в сером и серебристом цветах. Информацию о ценах Samsung пообещала объявить позже.