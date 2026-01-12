Ноутбуки Samsung Galaxy Book 6 оснащены Intel Core Ultra Series 3 и имеют автономность до 30 часов    

Ноутбуки Samsung Galaxy Book 6 оснащены Intel Core Ultra Series 3 и имеют автономность до 30 часов12.01.26
На выставке CES 2026 компания Samsung представила новое поколение ноутбуков Galaxy Book 6, в который вошли модели Galaxy Book 6, Galaxy Book 6 Pro и Galaxy Book 6 Ultra. Обновленная линейка получила новые процессоры Intel, встроенные нейропроцессоры и расширенную интеграцию функций Galaxy AI.
Все устройства серии работают на процессорах Intel Core Ultra Series 3, производимых по техпроцессу Intel 18A с нормами 1,8 нм. По данным Samsung, прирост производительности центрального процессора превышает 50% по сравнению с предыдущим поколением. Ноутбуки предлагаются с 16 или 32 ГБ оперативной памяти и твердотельными накопителями объемом до 1 ТБ. Для 16-дюймовой версии Galaxy Book 6 Pro предусмотрена возможность расширения хранилища благодаря дополнительному слоту.
Подробнее про Samsung Galaxy Book 6
Важной частью обновления стала интеграция нейропроцессора во все модели серии. Встроенный NPU обеспечивает до 50 TOPS вычислительной мощности для локальных задач, связанных с искусственным интеллектом. Некоторые конфигурации Galaxy Book 6 доступны с дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 5060 или RTX 5070.
Для поддержки стабильной работы под нагрузкой Samsung переработала систему охлаждения. В ноутбуках используется новая паровая камера с увеличенной площадью теплоотвода и большими ребрами рассеяния. В модели Galaxy Book 6 Ultra реализована двухканальная система отвода тепла, а также вентилятор с отдельным теплораспределителем, который должен улучшить эффективность охлаждения в высокопроизводительных сценариях.
Автономность Samsung Galaxy Book 6
Компания заявляет автономность до 30 часов во время воспроизведения видео. Galaxy Book 6 Ultra поддерживает быструю зарядку, позволяющую пополнить заряд аккумулятора до 60% примерно за 30 минут. Модели Pro и Ultra оснащены дисплеями Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления от 30 до 120 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит. В старшей версии Ultra установлена аудиосистема из шести динамиков с поддержкой Dolby Atmos.
Серия Galaxy Book 6 получила доступ к расширенному набору инструментов Galaxy AI, среди которых Note Assist, Live Translate, Multi Control, Storage Share и AI Select. Все ноутбуки работают под управлением Windows 11 и служат частью экосистемы Galaxy с тесной интеграцией между устройствами.
Продажи Galaxy Book 6 стартуют в конце января. Ноутбуки будут доступны в сером и серебристом цветах. Информацию о ценах Samsung пообещала объявить позже.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Ноутбуки Samsung Galaxy Book 6 оснащены Intel Core Ultra Series 3 и имеют автономность до 30 часов CES Intel Samsung ноутбук
Samsung представила новое поколение ноутбуков Galaxy Book 6, в который вошли модели Galaxy Book 6, Galaxy Book 6 Pro и Galaxy Book 6 Ultra
LEGO представила умный кубик — с микропроцессором, сенсорами и LED-подсветкой CES Lego
На выставке CES 2026 компания LEGO также привлекла внимание посетителей, представив концепцию Smart Brick, демонстрирующую новый подход к классическим конструкторам бренда.
Ноутбуки Samsung Galaxy Book 6 оснащены Intel Core Ultra Series 3 и имеют автономность до 30 часов
CES 2026: Samsung показала гибкий экран OLED без складки
Motorola Moto Tag 2 — трекер с автономностью 600 часов
Впервые за 7 лет Alphabet обогнала Apple по рыночной капитализации
Motorola Razr Fold — первый раскладной книжка-смартфон компании
Oppo Reno15 Pro Mini — компактный смартфон с аккумулятором 6200 мАч
Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub — первый в мире 52-дюймовый изогнутый 6K-монитор
Asus показала обновлённый Zenbook DUO, Zenbook A16 и A14 на CES 2026
Какие концепты Lenovo показали на CES 2026
LG CLOiD — робот для домашних задач и умного дома
Мониторы Acer Predator, Nitro и ProDesigner на CES 2026
Roborock представила робот-пылесос с двумя ногами на CES 2026