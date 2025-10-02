Ноутбук Energizer EnergyBook Pro Ultra отримав акумулятор 192 Вт·год – тиждень роботи в режимі очікування02.10.25
Зазвичай навіть найпродуктивніші ноутбуки оснащуються акумуляторами ємністю не більше 99 Вт·ч через вимоги безпеки та обмежень при перельотах. Проте Avenir Telecom під брендом Energizer представила серію ноутбуків, де основним акцентом стала автономність.
У лінійку увійшли три моделі: EnergyBook Pro 15, Pro XL 18 та флагманський Pro Ultra. Останній отримав великий 18-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1920х1200 пікселів і акумулятор на 192 Вт·ч (13 000 мА·ч). За даними виробника, заряду вистачає до 28 годин активної роботи або на тиждень у режимі очікування.
Усередині EnergyBook Pro Ultra встановлений процесор AMD Ryzen 5, 16 ГБ оперативної пам’яті DDR4 та SSD NVMe на 512 ГБ. Дискретної відеокарти немає, але передбачений базовий набір інтерфейсів: USB-C, USB 3.0, HDMI, картридер SD та роз’єм для навушників. Вартість ноутбука заявлена на рівні €449, хоча, ймовірно, йдеться про молодшу модель.
Використання акумулятора такої ємності накладає обмеження. Перевести в літаку його буде складно. У США правила Федерального управління цивільної авіації дозволяють перевозити батареї до 160 Вт·год, але все, що перевищує 100 Вт·год, потребує окремого погодження з авіакомпанією. Аналогічні умови діють і в Україні: батареї понад 100 Вт·год можна перевозити лише за наявності дозволу та окремо від пристрою. Тому виробник позиціонує Pro Ultra як рішення для тих, кому важлива максимальна автономність, але не потрібне часте перевезення ноутбука в літаках.
