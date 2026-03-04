  

MWC 2026: Honor Robot Phone – смартфон із рухомою зовнішньою камерою

04.03.26

Honor Robot Phone

 

Компанія Honor розкрила нові подробиці про смартфон Robot Phone, повідомляє TechCrunch. Головна особливість пристрою – рухлива камера, здатна самостійно реагувати на те, що відбувається без прямих команд користувача.

 

У компанії заявляють, що смартфон отримав власну особистість. Камера може кивати або похитуватися у відповідь на дії користувача і навіть рухатись у такт музиці. У демонстраційних матеріалах показано, як пристрій реагує на питання щодо вибору одягу, підтверджуючи або відхиляючи варіанти рухом модуля камери.

 

Камера 200 Мпікс і триосьовий підвіс

 

Honor Robot Phone

 

Robot Phone оснащений 200-мегапіксельною камерою на роботизованому триосьовому підвісі зі стабілізацією. Модуль здатний плавно обертатися, забезпечуючи стабільну фото- та відеозйомку. Передбачено режим Super Steady для відео.

 

Функція Spinshot дозволяє записувати ролики з поворотом камери на 90 або 180 градусів, створюючи динамічні кадри без необхідності повертати смартфон.

 

Також заявлено підтримку інтелектуального відстеження користувача під час відеодзвінків. У TechCrunch порівняли реалізацію з функцією Apple Center Stage, відзначивши, що система Honor виглядає більш просунутою.

 

Власний мікродвигун та технології доладних моделей

 

Honor Robot Phone

 

Для управління рухами камери Honor розробила свій мікродвигун. Під час створення механізму використовувалися інженерні рішення, що застосовуються у складних смартфонах. Це дозволило розмістити систему підвісу з чотирма ступенями свободи усередині корпусу.

 

Для конструкції «роботизованого плеча» використані матеріали, аналогічні тим, що використовуються в шарнірі моделі Honor Magic V6.

 

Компанія планує вивести Robot Phone на ринок у другій половині цього року. Точні терміни та ціна поки не розкриваються.


