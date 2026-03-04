MWC 2026: Honor Robot Phone — смартфон с подвижной внешней камерой   

MWC 2026: Honor Robot Phone — смартфон с подвижной внешней камерой04.03.26
Компания Honor раскрыла новые подробности о смартфоне Robot Phone, сообщает TechCrunch. Главная особенность устройства — подвижная камера, способная самостоятельно реагировать на происходящее без прямых команд пользователя.
В компании заявляют, что смартфон получил собственную «личность». Камера может кивать или покачиваться в ответ на действия пользователя и даже двигаться в такт музыке. В демонстрационных материалах показано, как устройство реагирует на вопрос о выборе одежды, подтверждая или отклоняя варианты движением модуля камеры.
Камера 200 Мпикс и трёхосевой подвес
Robot Phone оснащен 200-мегапиксельной камерой на роботизированном трёхосевом подвесе со стабилизацией. Модуль способен плавно вращаться, обеспечивая стабильную фото- и видеосъемку. Предусмотрен режим Super Steady для видео.
Функция Spinshot позволяет записывать ролики с поворотом камеры на 90 или 180 градусов, создавая динамичные кадры без необходимости поворачивать сам смартфон.
Также заявлена поддержка интеллектуального отслеживания пользователя во время видеозвонков. В TechCrunch сравнили реализацию с функцией Apple Center Stage, отметив, что система Honor выглядит более продвинутой при условии, что заявленные возможности подтвердятся на практике.
Собственный микродвигатель и технологии складных моделей
Для управления движениями камеры Honor разработала собственный микродвигатель. При создании механизма использовались инженерные решения, применяемые в складных смартфонах. Это позволило разместить систему подвеса с четырьмя степенями свободы внутри корпуса.
Для конструкции «роботизированного плеча» применены материалы, аналогичные тем, что используются в шарнире модели Honor Magic V6.
Компания планирует вывести Robot Phone на рынок во второй половине текущего года. Точные сроки и цена пока не раскрываются.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): универсальный и симпатичный
Acer Nitro Lite 16 2025 модельного года получила интересный дизайн корпуса, геймерские акценты и проверенные компоненты. Расскажем про его возможности подробнее
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
MWC 2026: Honor Robot Phone — смартфон с подвижной внешней камерой Honor MWC смартфон
Honor раскрыла новые подробности о смартфоне Robot Phone. Главная особенность устройства — подвижная камера
Представлены процессоры Apple M5 Pro и Apple M5 Max — прирост быстродействия до 30% Apple ноутбук процессор события в мире
Графическая подсистема Apple M5 Pro и Apple M5 Max остаётся главным отличием моделей. M5 Pro оснащается GPU до 20 ядер, M5 Max — до 40 ядер.
MWC 2026: Honor Robot Phone — смартфон с подвижной внешней камерой
Представлены процессоры Apple M5 Pro и Apple M5 Max — прирост быстродействия до 30%
Xiaomi представила 6 мониторов стоимостью $70 — $290
Paramount купила Warner Bros. за $110 млрд
Смартфоны Samsung получат поддержку спутниковой связи по всему миру
Panasonic передает производство телевизоров китайцам из Skyworth
ИИ Google Gemini с нуля воссоздал рабочий код Windows 11
Рынок смартфонов в 2025 году: Honor впервые в пятерке
Meta купит у AMD процессоров для ИИ на $100 млрд
LG UltraGear evo (52G930B-B) — 52 дюймовий игровой монитор за $2000