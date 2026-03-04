  

MWC 2026: Honor Robot Phone — смартфон с подвижной внешней камерой

04.03.26

Honor Robot Phone

 

Компания Honor раскрыла новые подробности о смартфоне Robot Phone, сообщает TechCrunch. Главная особенность устройства — подвижная камера, способная самостоятельно реагировать на происходящее без прямых команд пользователя.

 

В компании заявляют, что смартфон получил собственную «личность». Камера может кивать или покачиваться в ответ на действия пользователя и даже двигаться в такт музыке. В демонстрационных материалах показано, как устройство реагирует на вопрос о выборе одежды, подтверждая или отклоняя варианты движением модуля камеры.

 

Камера 200 Мпикс и трёхосевой подвес

 

Honor Robot Phone

 

Robot Phone оснащен 200-мегапиксельной камерой на роботизированном трёхосевом подвесе со стабилизацией. Модуль способен плавно вращаться, обеспечивая стабильную фото- и видеосъемку. Предусмотрен режим Super Steady для видео.

 

Функция Spinshot позволяет записывать ролики с поворотом камеры на 90 или 180 градусов, создавая динамичные кадры без необходимости поворачивать сам смартфон.

 

Также заявлена поддержка интеллектуального отслеживания пользователя во время видеозвонков. В TechCrunch сравнили реализацию с функцией Apple Center Stage, отметив, что система Honor выглядит более продвинутой при условии, что заявленные возможности подтвердятся на практике.

 

Собственный микродвигатель и технологии складных моделей

 

Honor Robot Phone

 

Для управления движениями камеры Honor разработала собственный микродвигатель. При создании механизма использовались инженерные решения, применяемые в складных смартфонах. Это позволило разместить систему подвеса с четырьмя степенями свободы внутри корпуса.

 

Для конструкции «роботизированного плеча» применены материалы, аналогичные тем, что используются в шарнире модели Honor Magic V6.

 

Компания планирует вывести Robot Phone на рынок во второй половине текущего года. Точные сроки и цена пока не раскрываются.


