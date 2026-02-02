 

Moto G77 та Moto G67 – середні смартфони з дисплеями AMOLED 120 Гц та камерами 108 Мпікс

02.02.26

Moto G77 Moto G67

Motorola офіційно анонсувала два нових середньобюджетних смартфони – Moto G77 та Moto G67. Обидві моделі мають багато спільного, проте старша версія отримала продуктивніший процесор, кращу камеру.

Дисплей та дизайн

 

Як Moto G77, так і Moto G67 оснащені 6,8-дюймовими AMOLED-дисплеями з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 5000 нит. Екрани прикриті захисним склом Corning Gorilla Glass 7i та мають виріз під 32-мегапіксельну фронтальну камеру. Також обидва смартфони отримали підекранний сканер відбитків пальців.

Акумулятор та захист корпусу

 

Смартфони оснащені акумулятором ємністю 5200 мАч з підтримкою швидкого заряджання потужністю 30 Вт. Об’єм вбудованої пам’яті складає 128 ГБ із можливістю розширення за допомогою карт microSD. Корпуси пристроїв захищені від пилу та бризок води за стандартом IP64.

Продуктивність та пам’ять

 

Ключова відмінність між моделями полягає в апаратній платформі. Moto G77 працює на процесорі MediaTek Dimensity 6400 у парі з 8 ГБ оперативної пам’яті, тоді як Moto G67 отримав менш потужний Dimensity 6300 та всього 4 ГБ ОЗУ.

Moto G77 Moto G67

Камери

 

Відрізняються смартфони та фотоможливості. Moto G77 оснащений основною камерою на 108 Мпікс з діафрагмою f/1.7 та технологією об’єднання пікселів 9-в-1, а також 8-мегапіксельною надширококутною камерою. У Moto G67 встановлена ​​основна камера на 50 Мп та аналогічний надширококутний модуль на 8 Мп.

Програмне забезпечення та ціни

 

Обидва смартфони працюють під керуванням Android 16 і отримають чотири роки оновлень системи, при цьому Moto G77 підтримуватиметься на півроку довше. Вартість Moto G77 становить €300, тоді як молодша модель Moto G67 оцінена у €260.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
199
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

02.02.26
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
views
2
comments 0
Poco M8 Pro 5G

Poco M8 Pro 5G відразу впадає у вічі своїм розміром і прагненням виробника запропонувати більше, ніж зазвичай очікуєш від пристрою цієї цінової категорії. Він не зовсім черговий «середнячок»

02.02.26 | 05.04
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
26.01.26 | 05.05
Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі
29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
02.02.26 | 11.01
Moto G77 та Moto G67 – середні смартфони з дисплеями AMOLED 120 Гц та камерами 108 Мпікс  
Moto G77 Moto G67

Motorola офіційно анонсувала два нових середньобюджетних смартфони – Moto G77 та Moto G67. Обидві моделі мають багато спільного, проте старша версія отримала продуктивніший процесор, кращу камеру.

02.02.26 | 06.58
Київстар планує купити сервіс Tabletki.ua  
kyivstar logo

Антимонопольний комітет України після кількох спроб дав дозвіл ПрАТ «Київстар» на отримання контролю за власником сервісу Tabletki.ua

02.02.26 | 11.01
Moto G77 та Moto G67 – середні смартфони з дисплеями AMOLED 120 Гц та камерами 108 Мпікс
02.02.26 | 06.58
Київстар планує купити сервіс Tabletki.ua
01.02.26 | 16.18
Doom запустили на бездротових навушниках
01.02.26 | 09.07
Samsung розробила технологію приховування контенту на екрані
31.01.26 | 15.32
NexPhone працює відразу на Андроїд, Linux та Windows 11
31.01.26 | 08.09
Топ 20 найпопулярніших сайтів в Україні
30.01.26 | 19.08
Google попередила про зламування хакерами з Росії та Китаю через WinRAR
30.01.26 | 16.12
Razer дозволить налаштовувати пристрої через браузер
30.01.26 | 13.06
Nissan Ariya EV отримала сонячні батареї на даху
30.01.26 | 10.11
Vivo X200T отримав Mediatek Dimensity 9400+, яскравий AMOLED екран та акумулятор 6200 мА·год
30.01.26 | 07.09
Leica Camera може бути продана за €1 мільярд
29.01.26 | 18.42
WhatsApp стане безпечнішим
29.01.26 | 16.15
Samsung Galaxy Flip7 випустили у лімітованій версії Олімпійських ігор
29.01.26 | 12.58
YouTube може зробити зміну швидкості відтворення платною
29.01.26 | 10.32
HMD виходить на ринок смарт годинників та навушників