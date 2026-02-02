Moto G77 та Moto G67 – середні смартфони з дисплеями AMOLED 120 Гц та камерами 108 Мпікс

Motorola офіційно анонсувала два нових середньобюджетних смартфони – Moto G77 та Moto G67. Обидві моделі мають багато спільного, проте старша версія отримала продуктивніший процесор, кращу камеру.

Дисплей та дизайн

Як Moto G77, так і Moto G67 оснащені 6,8-дюймовими AMOLED-дисплеями з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 5000 нит. Екрани прикриті захисним склом Corning Gorilla Glass 7i та мають виріз під 32-мегапіксельну фронтальну камеру. Також обидва смартфони отримали підекранний сканер відбитків пальців.

Акумулятор та захист корпусу

Смартфони оснащені акумулятором ємністю 5200 мАч з підтримкою швидкого заряджання потужністю 30 Вт. Об’єм вбудованої пам’яті складає 128 ГБ із можливістю розширення за допомогою карт microSD. Корпуси пристроїв захищені від пилу та бризок води за стандартом IP64.

Продуктивність та пам’ять

Ключова відмінність між моделями полягає в апаратній платформі. Moto G77 працює на процесорі MediaTek Dimensity 6400 у парі з 8 ГБ оперативної пам’яті, тоді як Moto G67 отримав менш потужний Dimensity 6300 та всього 4 ГБ ОЗУ.

Камери

Відрізняються смартфони та фотоможливості. Moto G77 оснащений основною камерою на 108 Мпікс з діафрагмою f/1.7 та технологією об’єднання пікселів 9-в-1, а також 8-мегапіксельною надширококутною камерою. У Moto G67 встановлена ​​основна камера на 50 Мп та аналогічний надширококутний модуль на 8 Мп.

Програмне забезпечення та ціни

Обидва смартфони працюють під керуванням Android 16 і отримають чотири роки оновлень системи, при цьому Moto G77 підтримуватиметься на півроку довше. Вартість Moto G77 становить €300, тоді як молодша модель Moto G67 оцінена у €260.