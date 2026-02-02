Moto G77 и Moto G67 — средние смартфоны с дисплеями AMOLED 120 Гц и камерами 108 Мпикс  

Moto G77 и Moto G67 — средние смартфоны с дисплеями AMOLED 120 Гц и камерами 108 Мпикс02.02.26
Motorola официально анонсировала два новых среднебюджетных смартфона – Moto G77 и Moto G67. Обе модели имеют много общего, однако старшая версия получила более производительный процессор, лучшую камеру.
Дисплей и дизайн
Как Moto G77, так и Moto G67 оснащены 6,8-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит. Экраны прикрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i и имеют вырез под 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Также оба смартфона получили подэкранный сканер отпечатков пальцев.
Аккумулятор и защита корпуса
Смартфоны оснащены аккумулятором емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Объем встроенной памяти составляет 128 ГБ с возможностью расширения с помощью карт microSD. Корпуса устройств защищены от пыли и брызг воды по стандарту IP64.
Производительность и память
Ключевое различие между моделями заключается в аппаратной платформе. Moto G77 работает на процессоре MediaTek Dimensity 6400 в паре с 8 ГБ оперативной памяти, тогда как Moto G67 получил менее мощный Dimensity 6300 и всего 4 ГБ ОЗУ.
Камеры
Отличаются смартфоны и фотовозможности. Moto G77 оснащен основной камерой на 108 Мпикс с диафрагмой f/1.7 и технологией объединения пикселей 9-в-1, а также 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. У Moto G67 установлена основная камера на 50 Мп и аналогичный сверхширокоугольный модуль на 8 Мп.
Программное обеспечение и цены
Оба смартфона работают под управлением Android 16 и получат четыре года обновлений системы, при этом Moto G77 будет поддерживаться на пол года дольше. Стоимость Moto G77 составляет €300, в то время как младшая модель Moto G67 оценена в €260.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Poco M8 Pro 5G сразу бросается в глаза своим размером и стремлением производителя предложить больше, чем обычно ожидаешь от устройства этой ценовой категории. Он не совсем очередной «середнячок»
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Moto G77 и Moto G67 — средние смартфоны с дисплеями AMOLED 120 Гц и камерами 108 Мпикс Motorola смартфон
Motorola официально анонсировала два новых среднебюджетных смартфона – Moto G77 и Moto G67. Обе модели имеют много общего, однако старшая версия получила более производительный процессор, лучшую камеру.
Киевстар планирует купить сервис Tabletki.ua бизнес Киевстар
Антимонопольный комитет Украины после нескольких попыток дал разрешение ПрАО «Киевстар» на получение контроля над владельцем сервиса Tabletki.ua
Moto G77 и Moto G67 — средние смартфоны с дисплеями AMOLED 120 Гц и камерами 108 Мпикс
Киевстар планирует купить сервис Tabletki.ua
Doom запустили на беспроводных наушниках
Samsung разработала технологию скрытия контента на экране
NexPhone работает сразу на Андроид, Linux и Windows 11
Топ 20 самых популярных сайтов в Украине
Razer позволит настраивать устройства через браузер
Nissan Ariya EV получила солнечные батареи на крыше
Leica Camera могут купить за €1 миллиард
WhatsApp станет безопаснее
YouTube может сделать изменение скорости воспроизведения платным
HMD выходит на рынок смарт часов и наушников