Moto G77 и Moto G67 — средние смартфоны с дисплеями AMOLED 120 Гц и камерами 108 Мпикс

Motorola официально анонсировала два новых среднебюджетных смартфона – Moto G77 и Moto G67. Обе модели имеют много общего, однако старшая версия получила более производительный процессор, лучшую камеру.

Дисплей и дизайн

Как Moto G77, так и Moto G67 оснащены 6,8-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит. Экраны прикрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i и имеют вырез под 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Также оба смартфона получили подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Аккумулятор и защита корпуса

Смартфоны оснащены аккумулятором емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Объем встроенной памяти составляет 128 ГБ с возможностью расширения с помощью карт microSD. Корпуса устройств защищены от пыли и брызг воды по стандарту IP64.

Производительность и память

Ключевое различие между моделями заключается в аппаратной платформе. Moto G77 работает на процессоре MediaTek Dimensity 6400 в паре с 8 ГБ оперативной памяти, тогда как Moto G67 получил менее мощный Dimensity 6300 и всего 4 ГБ ОЗУ.

Камеры

Отличаются смартфоны и фотовозможности. Moto G77 оснащен основной камерой на 108 Мпикс с диафрагмой f/1.7 и технологией объединения пикселей 9-в-1, а также 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. У Moto G67 установлена ​​основная камера на 50 Мп и аналогичный сверхширокоугольный модуль на 8 Мп.

Программное обеспечение и цены

Оба смартфона работают под управлением Android 16 и получат четыре года обновлений системы, при этом Moto G77 будет поддерживаться на пол года дольше. Стоимость Moto G77 составляет €300, в то время как младшая модель Moto G67 оценена в €260.