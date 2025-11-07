Moto G 2026 – смартфон з гарною селфі камерою за $20007.11.25
Motorola оновила свою популярну серію смартфонів Moto G, який представив відразу дві моделі – Moto G Play та Moto G 2026. Перша орієнтована на користувачів, які цінують простоту, а друга виступає наступником минулого Moto G 2025, пропонуючи кілька технічних оновлень.
Характеристики Moto G 2026
Зовні Moto G 2026 практично не змінився. Смартфон оснащений 6,7-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 720p та частотою оновлення 120 Гц – таким самим, як у попередника.
Усередині теж без кардинальних змін використовується чіп MediaTek Dimensity 6300 (6-нм техпроцес) з двома ядрами Cortex-A76 та шістьма Cortex-A55, доповненими графічним модулем Mali-G57 MP2. Об’єм оперативної пам’яті складає 4 ГБ, а технологія RAM Boost дозволяє розширити її віртуально до 12 ГБ. Вбудоване сховище на 128 ГБ можна доповнити картою microSD до 1 ТБ.
Акумулятор став трохи більше – 5200 мАг, що на 200 мАг більше, ніж у попередньої моделі. Підтримується провідна зарядка потужністю 30 Вт, але без налаштування бездротової зарядки.
Камери Moto G 2026
Основна камера залишилася незмінною – 50 Мпікс (f/1.8), поруч із нею розташований 2-мегапіксельний макрооб’єктив. Найпомітніше оновлення торкнулося фронтальної камери: її роздільна здатність збільшилася з 16 МП до 32 МП, що має забезпечити чіткіші селфі при хорошому освітленні, навіть незважаючи на ту ж діафрагму f/2.4.
Смартфон працює на Android 16 “з коробки”, у той час як попередник виходив з Android 15. Motorola обіцяє два великі оновлення ОС, тобто підтримка буде тривати як мінімум до Android 18.
Продаж Moto G 2026 стартує 11 грудня за ціною $199,99. Для порівняння, Moto G 2025 досі можна знайти на Amazon за $174,99, тому новинка подорожчала на $25, запропонувавши покращену фронтальну камеру, свіжу версію Android та трохи більший акумулятор.
