Motorola обновила свою популярную серию смартфонов Moto G, представившего сразу две модели – Moto G Play и Moto G 2026. Первая ориентирована на пользователей, которые ценят простоту, а вторая выступает преемником прошлогоднего Moto G 2025, предлагая несколько технических обновлений.
Характеристики Moto G 2026
Внешне Moto G 2026 года практически не изменился. Смартфон оснащен 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720p и частотой обновления 120 Гц – таким же, как у предшественника.
Внутри тоже без кардинальных изменений используется чип MediaTek Dimensity 6300 (6-нм техпроцесс) с двумя ядрами Cortex-A76 и шестью Cortex-A55, дополненный графическим модулем Mali-G57 MP2. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а разработка RAM Boost позволяет расширить ее виртуально до 12 ГБ. Встроенное хранилище на 128 ГБ можно дополнить картой microSD до 1 ТБ.
Аккумулятор стал чуть больше — 5200 мАч, что на 200 мАч больше, чем у предыдущей модели. Поддерживается проводная зарядка мощностью 30 Вт, но без настройки беспроводной зарядки.
Камеры Moto G 2026
Основная камера осталась неизменной – 50 Мпикс (f/1.8), рядом с ней расположен 2-мегапиксельный макрообъектив. Самое заметное обновление коснулось фронтальной камеры: ее разрешение увеличилось с 16 МП до 32 МП, что должно обеспечить более четкие селфи при хорошем освещении, даже несмотря на ту же диафрагму f/2.4.
Смартфон работает на Android 16 «из коробки», в то время как предшественник выходил из Android 15. Motorola обещает два больших обновления ОС, то есть поддержка будет продолжаться как минимум до Android 18.
Продажа Moto G 2026 стартует 11 декабря по цене $199,99. Для сравнения, Moto G 2025 до сих пор можно найти на Amazon за $174,99, поэтому новинка подорожала на $25, предложив улучшенную фронтальную камеру, свежую версию Android и немного больший аккумулятор.
