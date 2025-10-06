Microsoft підняла вартість підписки Game Pass в Україні06.10.25
Microsoft оголосила про ребрендінг Game Pass, змінивши назви рівнів підписки в стилі PlayStation: Essential, Premium та Ultimate. Оновлена структура підписки діє у більшості країн світу.
Essential (раніше Core) коштує $9,99 і надає доступ до PC Game Pass та більш ніж 50 ігор, включаючи підтримку Cloud Gaming. Це базовий рівень, розрахований на тих, хто грає переважно на ПК та у хмарі.
Premium (раніше Standard) оцінюється в $14,99 і відкриває доступ до більш ніж 200 ігор. Нові релізи тут з’являються приблизно через рік після того, як вони стають доступними в Ultimate. Також користувачі Premium отримують доступ до PC Game Pass та Cloud Gaming.
Ultimate зберігає попередню назву, але тепер коштує $29,99. Підписка включає понад 400 ігор, більше 75 релізів на день виходу протягом року, а також доступ до PC Game Pass, EA Play, Ubisoft+ Classic та Fortnite Crew, включаючи хмарний геймінг.
Для гравців з України ключові зміни стосуються PC Game Pass. Незважаючи на те, що в інших країнах рівні підписки відрізняються за наповненням, у нашому регіоні поки що всі отримують однаковий доступ до бібліотеки PC Game Pass.
Одночасно з ребрендингом підвищилася вартість передплати — тепер замість 230 гривень на місяць доведеться платити 290 гривень. Глобальні бонуси на кшталт Fortnite Crew або Ubisoft+ Classic поки що не поширюються на українських користувачів.
