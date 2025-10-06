Microsoft удорожает подписку Game Pass в Украине

Microsoft объявила о ребрендинге Game Pass, изменив названия уровней подписки в стиле PlayStation: Essential, Premium и Ultimate. Обновлённая структура подписки действует в большинстве стран мира.

Essential (ранее Core) стоит $9,99 и предоставляет доступ к PC Game Pass и более чем 50 играм, включая поддержку Cloud Gaming. Это базовый уровень, рассчитанный на тех, кто играет преимущественно на ПК и в облаке.

Premium (ранее Standard) оценивается в $14,99 и открывает доступ к более чем 200 играм. Новые релизы здесь появляются примерно через год после того, как они становятся доступными в Ultimate. Также пользователи Premium получают доступ к PC Game Pass и Cloud Gaming.

Ultimate сохраняет прежнее название, но теперь стоит $29,99. Подписка включает свыше 400 игр, более 75 релизов в день выхода в течение года, а также доступ к PC Game Pass, EA Play, Ubisoft+ Classic и Fortnite Crew, включая облачный гейминг.

Для игроков из Украины ключевые изменения касаются PC Game Pass. Несмотря на то, что в других странах уровни подписки отличаются по наполнению, в нашем регионе пока что все получают одинаковый доступ к библиотеке PC Game Pass.

Одновременно с ребрендингом повысилась стоимость подписки — теперь вместо 230 гривен в месяц придётся платить 290 гривен. Глобальные бонусы, вроде Fortnite Crew или Ubisoft+ Classic, пока что не распространяются на украинских пользователей.