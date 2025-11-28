Microsoft переведе провідник файлів Windows 11 у фоновий режим  

Microsoft переведе провідник файлів Windows 11 у фоновий режим28.11.25
Після виходу листопадового оновлення Windows 11, Microsoft почала тестувати новий механізм прискорення роботи системи. Йдеться про попереднє завантаження провідника у фоні, завдяки чому його вікно повинне відкриватися швидше. Компанія включила цю функцію у свіжу тестову збірку і пояснила, що прагне скоротити затримку, яку багато користувачів помічають при запуску Провідника “з нуля”. За задумом розробників, зміна не повинна впливати на звичайну роботу операційної системи — програма буде реагувати миттєво.
У Windows 11 давно обговорюють повільний старт Провідника. Часто інтерфейс з’являється із затримкою на секунду або більше (о жах!, прим. ред). Попереднє завантаження покликане усунути цю затримку та відкривати вікно відразу після звернення.
Функцію зробили відключається. Якщо користувач не бажає, щоб Провідник постійно залишався в пам’яті, у параметрах папок можна вимкнути пункт Enable window preloading for faster launch times – він розташований у налаштуваннях Провідника в секції View.
Оновлення провідника Windows 11
Паралельно Microsoft переробила контекстне меню Провідника. Команди для роботи з файлами тепер згруповані компактніше: інструменти типу повороту зображень та стиснення перенесені в один пункт меню, що робить інтерфейс менш перевантаженим.
Проблеми з продуктивністю Провідника компанія визнає не вперше. Розробники та технічні ентузіасти неодноразово звертали увагу на те, що він працює повільніше, ніж у Windows 10, підтримка якої вже завершена. Нещодавно президент Windows Паван Давулурі у соцмережах підтвердив, що команда продовжує працювати над оптимізацією поза гучними ШІ-проектами.
Чим допоможе фоновий провідник Windows
У Microsoft пояснюють, що попереднє завантаження не є класичним автостартом. Хоча процес explorer.exe запускається разом із системою завжди, він відповідає за панель завдань, меню Пуск та робочий стіл. Але сам Провідник як додаток зараз не працює. Нова функція змінює саме це: Windows 11 утримуватиме його на тлі, щоб забезпечити максимально швидке відкриття.
Перші тести демонструють, що після активації попереднього завантаження провідник дійсно відкривається швидше, тоді як споживання оперативної пам’яті майже не змінюється, а система залишається стабільною. У той же час, нововведення не впливає на швидкість навігації між папками – цей аспект поки що не переглядали.
Функція фонового запуску перебуває у стадії тестування. Масовий реліз намічено на початок 2026 року, приблизно в той час, коли очікується оновлення Windows 11 26H1, яке більшість ПК, ймовірно, не отримає.
