Microsoft переведет проводник файлов Windows 11 в фоновый режим  

Microsoft переведет проводник файлов Windows 11 в фоновый режим28.11.25
После выхода ноябрьского обновления Windows 11 Microsoft начала тестировать новый механизм ускорения работы системы. Речь идет о предварительной загрузке проводника в фоне, благодаря чему его окно должно открываться быстрее. Компания включила эту функцию в свежий тестовый сборник и объяснила, что стремится сократить задержку, которую многие пользователи замечают при запуске Проводника «с нуля». По замыслу разработчиков, изменение не должно влиять на обычную работу операционной системы — просто программа будет реагировать мгновенно.
В Windows 11 давно обсуждают медленный старт Проводника. Часто интерфейс появляется с задержкой на секунду или более (о ужас!, прим. ред). Предварительная загрузка призвана устранить эту задержку и открывать окно сразу после обращения.
Функцию сделали отключаемой. Если пользователь не хочет, чтобы Проводник постоянно оставался в памяти, в параметрах папок можно отключить пункт Enable window preloading for faster launch times – он расположен в настройках Проводника в секции View.
Обновление проводника Windows 11
Параллельно Microsoft переработала контекстное меню Проводника. Команды для работы с файлами теперь сгруппированы компактнее: инструменты типа поворота изображений и сжатия перенесены в один пункт меню, что делает интерфейс менее перегруженным.
Проблемы с производительностью Проводника компания признает уже не в первый раз. Разработчики и технические энтузиасты неоднократно обращали внимание на то, что он работает медленнее, чем в Windows 10, поддержка которой уже завершена. Недавно президент Windows Паван Давулури в соцсетях подтвердил, что команда продолжает работать над оптимизацией вне громких ШИ-проектов.
Чем поможет фоновый проводник Windows
В Microsoft объясняют, что предварительная загрузка не является классическим автостартом. Хотя процесс explorer.exe запускается вместе с системой всегда, он отвечает за панель задач, меню Пуск и рабочий стол. Но сам Проводник как приложение в данный момент не работает. Новая функция изменяет именно это: Windows 11 будет удерживать его на фоне, чтобы обеспечить максимально быстрое открытие.
Первые тесты демонстрируют, что после активации предварительной загрузки проводник действительно открывается быстрее, тогда как потребление оперативной памяти почти не меняется, а система остается стабильной. В то же время, нововведение не влияет на скорость навигации между папками — этот аспект пока не пересматривали.
Функция фонового запуска находится в стадии тестирования. Массовый релиз намечен на начало 2026 года, примерно в то время, когда ожидается обновление Windows 11 26H1, которое большинство ПК, вероятно, не получит.
