Microsoft 365 Premium – новий тариф з Office та Copilot Pro за $20 на місяць

Microsoft представила підписку Microsoft 365 Premium – новий тариф, який об’єднує класичні офісні програми та розширені можливості Copilot Pro. Вартість – $20 на місяць.

Що входить до Microsoft 365 Premium

Copilot Pro з максимальними лімітами на генерацію зображень, доступом до голосового GPT-4o, функцій Deep Research, Vision та Actions, а також стандартним текстовим можливостям.

Office-пакет рівня Family для шести осіб: Word, Excel, PowerPoint, OneNote та Outlook з інтегрованим Copilot.

Хмарне сховище — 1 ТБ на користувача.

Нові агенти Researcher та Analyst, які допоможуть аналізувати дані та створювати звіти прямо в Word, PowerPoint та Excel.

Повністю оновлені значки всіх програм Office вперше за 7 років.

Окрема підписка Copilot Pro фактично йде в минуле: її перестануть продавати, хоча користувачі, що вже діють, збережуть доступ. Microsoft підкреслює, що Premium створювалася для підприємців, фахівців та тих, хто працює з ресурсомісткими завданнями та потребує максимальної потужності.

Головний конкурент Microsoft 365 Premium – ChatGPT Plus від OpenAI, який теж коштує $20 на місяць і включає доступ до GPT-5, розширені ліміти, завантаження файлів, аналіз даних та генерацію зображень.

Microsoft робить ставку на те, що їхня підписка поєднує і офісні інструменти, і AI-можливості, пропонуючи більш «універсальний» продукт.