Microsoft 365 Premium — новый тариф с Office и Copilot Pro за $20 в месяц

Microsoft представила подписку Microsoft 365 Premium — новый тариф, который объединяет классические офисные приложения и расширенные возможности Copilot Pro. Стоимость — $20 в месяц.

Что входит в Microsoft 365 Premium

Copilot Pro с максимальными лимитами на генерацию изображений, доступом к голосовому GPT-4o, функциям Deep Research, Vision и Actions, а также стандартным текстовым возможностям.

Office-пакет уровня Family для шести человек: Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook с интегрированным Copilot.

Облачное хранилище — 1 ТБ на пользователя.

Новые агенты Researcher и Analyst, которые помогут анализировать данные и создавать отчёты прямо в Word, PowerPoint и Excel.

Полностью обновлённые значки всех приложений Office — впервые за 7 лет.

Отдельная подписка Copilot Pro фактически уходит в прошлое: её перестанут продавать, хотя уже действующие пользователи сохранят доступ. Microsoft подчёркивает, что Premium создавалась для предпринимателей, специалистов и тех, кто работает с ресурсоёмкими задачами и нуждается в максимальной мощности.

Главный конкурент Microsoft 365 Premium — ChatGPT Plus от OpenAI, который тоже стоит $20 в месяц и включает доступ к GPT-5, расширенные лимиты, загрузку файлов, анализ данных и генерацию изображений.

Microsoft делает ставку на то, что их подписка объединяет и офисные инструменты, и AI-возможности, предлагая более «универсальный» продукт.