MediaTek Dimensity 9500s та Dimensity 8500 – топові процесори для флагманських смартфонів

MediaTek анонсувала два нових мобільних чіпи — Dimensity 9500s та Dimensity 8500. Обидва рішення орієнтовані на флагманські та преміальні пристрої та роблять ставку на високу продуктивність, ігрові можливості, роботу з ІІ, камеру та енергоефективність.

MediaTek Dimensity 9500s: флагман на 3 нм

Флагманський Dimensity 9500s виробляється за 3-нм техпроцесом і використовує архітектуру All Big Core. Процесорна частина включає вісім ядер: одне ультраядро Cortex-X925 із частотою до 3,73 ГГц, три продуктивні ядра Cortex-X4 та чотири енергоефективні Cortex-A720. За графіку відповідає GPU Immortalis-G925 з підтримкою трасування променів, а фірмові технології MAGT 3.0 та MFRC 3.0 спрямовані на підвищення енергоефективності в ресурсомістких іграх та збільшення часу автономної роботи.

Нейропроцесор у складі MediaTek Dimensity 9500s оптимізований для генеративних та мультимодальних моделей, а також для розширених сценаріїв створення контенту. Графічний модуль Imagiq підтримує відстеження руху в реальному часі при 30 кадрах на секунду та запис відео у форматі 8K Dolby Vision HDR, доповнюючи це просунутими алгоритмами автофокусу та шумозаглушення.

Чіп отримав 5G-модем стандарту Release 17 з підтримкою агрегації 4CC та швидкістю завантаження до 7 Гбіт/с. Також заявлені технології 5G UltraSave 4.0, набір AI Network Suite 2.0 для покращення зв’язку в умовах слабкого сигналу, Xtra Range 3.0 для збільшення дальності Wi-Fi у приміщеннях та пряме з’єднання Bluetooth між смартфонами на відстані до 5 км.

MediaTek Dimensity 8500: ставка на преміальний сегмент

Dimensity 8500 орієнтований на преміальні пристрої та виготовляється за 4-нм техпроцесом. Він також побудований на архітектурі All Big Core та включає вісім ядер Cortex-A725 із частотою до 3,4 ГГц. Чіп підтримує точні алгоритми розподілу навантаження та енергоефективну пам’ять LPDDR5X зі швидкістю до 9600 Мбіт/с.

Інтегрований графічний процесор Mali-G720 забезпечує приріст пікової продуктивності на 25% та зниження енергоспоживання на 20% порівняно з попереднім поколінням. Оновлений ігровий двигун орієнтований на стабільну частоту кадрів, швидший завантажувальний час та підтримку трасування променів у мобільних іграх.

MediaTek Dimensity 8500 оснащений нейропроцесором восьмого покоління за допомогою глобальних великих мовних моделей та моделей генерації зображень. Також реалізовані ШІ-алгоритми для «ультраточкою» телефотозйомки та семантичний двигун Dimensity AI Semantic Engine, який автоматично оптимізує кадри залежно від вмісту сцени.

Очікується, що обидва чіпи найближчим часом з’являться у висококласних смартфонах та планшетах провідних китайських виробників.