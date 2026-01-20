  

MediaTek Dimensity 9500s та Dimensity 8500 – топові процесори для флагманських смартфонів

20.01.26

MediaTek Helio A22

 

MediaTek анонсувала два нових мобільних чіпи — Dimensity 9500s та Dimensity 8500. Обидва рішення орієнтовані на флагманські та преміальні пристрої та роблять ставку на високу продуктивність, ігрові можливості, роботу з ІІ, камеру та енергоефективність.

 

MediaTek Dimensity 9500s: флагман на 3 нм

 

Флагманський Dimensity 9500s виробляється за 3-нм техпроцесом і використовує архітектуру All Big Core. Процесорна частина включає вісім ядер: одне ультраядро Cortex-X925 із частотою до 3,73 ГГц, три продуктивні ядра Cortex-X4 та чотири енергоефективні Cortex-A720. За графіку відповідає GPU Immortalis-G925 з підтримкою трасування променів, а фірмові технології MAGT 3.0 та MFRC 3.0 спрямовані на підвищення енергоефективності в ресурсомістких іграх та збільшення часу автономної роботи.

 

Нейропроцесор у складі MediaTek Dimensity 9500s оптимізований для генеративних та мультимодальних моделей, а також для розширених сценаріїв створення контенту. Графічний модуль Imagiq підтримує відстеження руху в реальному часі при 30 кадрах на секунду та запис відео у форматі 8K Dolby Vision HDR, доповнюючи це просунутими алгоритмами автофокусу та шумозаглушення.

 

Чіп отримав 5G-модем стандарту Release 17 з підтримкою агрегації 4CC та швидкістю завантаження до 7 Гбіт/с. Також заявлені технології 5G UltraSave 4.0, набір AI Network Suite 2.0 для покращення зв’язку в умовах слабкого сигналу, Xtra Range 3.0 для збільшення дальності Wi-Fi у приміщеннях та пряме з’єднання Bluetooth між смартфонами на відстані до 5 км.

 

MediaTek Dimensity 8500: ставка на преміальний сегмент

 

Dimensity 8500 орієнтований на преміальні пристрої та виготовляється за 4-нм техпроцесом. Він також побудований на архітектурі All Big Core та включає вісім ядер Cortex-A725 із частотою до 3,4 ГГц. Чіп підтримує точні алгоритми розподілу навантаження та енергоефективну пам’ять LPDDR5X зі швидкістю до 9600 Мбіт/с.

 

Інтегрований графічний процесор Mali-G720 забезпечує приріст пікової продуктивності на 25% та зниження енергоспоживання на 20% порівняно з попереднім поколінням. Оновлений ігровий двигун орієнтований на стабільну частоту кадрів, швидший завантажувальний час та підтримку трасування променів у мобільних іграх.

 

MediaTek Dimensity 8500 оснащений нейропроцесором восьмого покоління за допомогою глобальних великих мовних моделей та моделей генерації зображень. Також реалізовані ШІ-алгоритми для «ультраточкою» телефотозйомки та семантичний двигун Dimensity AI Semantic Engine, який автоматично оптимізує кадри залежно від вмісту сцени.

 

Очікується, що обидва чіпи найближчим часом з’являться у висококласних смартфонах та планшетах провідних китайських виробників.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
190
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

29.12.25
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
views
17
comments 0
Top news 2025

Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.

29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
20.01.26 | 13.04
MediaTek Dimensity 9500s та Dimensity 8500 – топові процесори для флагманських смартфонів   
MediaTek Helio A22

MediaTek Dimensity 9500s та Dimensity 8500 орієнтовані на флагманські та преміальні пристрої та роблять ставку на високу продуктивність, ігрові можливості, роботу з ІІ, камеру та енергоефективність.

20.01.26 | 10.09
Rockstar запустила офіційний маркетплейс модів для GTA Online та Red Dead Redemption 2   
The Chop Shop GTA Online

На Cfx Marketplace від Rockstar можна продавати як окремі моди, наприклад, набір одягу, так і цілі пакети, що включають різні модифікації для GTA Online і Red Dead Redemption 2

20.01.26 | 13.04
MediaTek Dimensity 9500s та Dimensity 8500 – топові процесори для флагманських смартфонів
20.01.26 | 10.09
Rockstar запустила офіційний маркетплейс модів для GTA Online та Red Dead Redemption 2
20.01.26 | 07.16
Продаж ПК зріс на 10 %, незважаючи на дефіцит комплектуючих.
19.01.26 | 19.19
Google Translate видаватиме кілька варіантів перекладу тексту
19.01.26 | 16.25
Екшн камера Dreame Leaptic Cube з підтримкою 8K – конкурент GoPro?
19.01.26 | 13.20
Garmin Quatix 8 Pro – розумний годинник зі стільниковим зв’язком для моряків
19.01.26 | 10.15
Міні ПК Lenovo Yoga Mini у корпусі шайби отримав процесори Intel Core Ultra X7
19.01.26 | 07.03
Apple знову обігнала Samsung на ринку смартфонів
18.01.26 | 16.09
Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров рассылающих спам
18.01.26 | 07.30
Doom запустили на мультиварці
17.01.26 | 15.59
На CES 2026 представлений перший у світі ультразвуковий кухонний ніж для дому
17.01.26 | 12.25
YouTube додала нові функції батьківського контролю для українських користувачів
17.01.26 | 09.08
Найпопулярніші статті Вікіпедії у 2025 році
16.01.26 | 19.03
Samsung представила бюджетний смартфон Galaxy A07 5G з кадровою частотою 120 Гц та аккумулятором на 6000 мАг
16.01.26 | 15.54
Micron 3610 NVMe – перший споживчий PCIe 5.0 SSD накопичувач на базі пам’яті QLC