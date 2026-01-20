MediaTek Dimensity 9500s и Dimensity 8500 — топовые процессоры для флагманских смартфонов   

MediaTek Dimensity 9500s и Dimensity 8500 — топовые процессоры для флагманских смартфонов20.01.26
MediaTek анонсировала два новых мобильных чипа — Dimensity 9500s и Dimensity 8500. Оба решения ориентированы на флагманские и премиальные устройства и делают ставку на высокую производительность, игровые возможности, работу с ИИ, камеру и энергоэффективность.
MediaTek Dimensity 9500s: флагман на 3 нм
Флагманский Dimensity 9500s производится по 3-нм техпроцессу и использует архитектуру All Big Core. Процессорная часть включает восемь ядер: одно ультраядро Cortex-X925 с частотой до 3,73 ГГц, три производительных ядра Cortex-X4 и четыре энергоэффективных Cortex-A720. За графику отвечает GPU Immortalis-G925 с поддержкой трассировки лучей, а фирменные технологии MAGT 3.0 и MFRC 3.0 направлены на повышение энергоэффективности в ресурсоемких играх и увеличение времени автономной работы.
Нейропроцессор в составе MediaTek Dimensity 9500s оптимизирован для генеративных и мультимодальных моделей, а также для расширенных сценариев создания контента. Графический модуль Imagiq поддерживает отслеживание движения в реальном времени при 30 кадрах в секунду и запись видео в формате 8K Dolby Vision HDR, дополняя это продвинутыми алгоритмами автофокуса и шумоподавления.
Чип получил 5G-модем стандарта Release 17 с поддержкой агрегации 4CC и скоростью загрузки до 7 Гбит/с. Также заявлены технологии 5G UltraSave 4.0, набор AI Network Suite 2.0 для улучшения связи в условиях слабого сигнала, Xtra Range 3.0 для увеличения дальности Wi-Fi в помещениях и прямое Bluetooth-соединение между смартфонами на расстоянии до 5 км.
MediaTek Dimensity 8500: ставка на премиальный сегмент
Dimensity 8500 ориентирован на премиальные устройства и изготавливается по 4-нм техпроцессу. Он также построен на архитектуре All Big Core и включает восемь ядер Cortex-A725 с частотой до 3,4 ГГц. Чип поддерживает точные алгоритмы распределения нагрузки и энергоэффективную память LPDDR5X со скоростью до 9600 Мбит/с.
Интегрированный графический процессор Mali-G720 обеспечивает прирост пиковой производительности на 25% и снижение энергопотребления на 20% по сравнению с предыдущим поколением. Обновленный игровой движок ориентирован на стабильную частоту кадров, более быстрое загрузочное время и поддержку трассировки лучей в мобильных играх.
MediaTek Dimensity 8500 оснащен нейропроцессором восьмого поколения с поддержкой глобальных больших языковых моделей и моделей генерации изображений. Также реализованы ИИ-алгоритмы для «ультрачёткой» телефотосъёмки и семантический движок Dimensity AI Semantic Engine, который автоматически оптимизирует кадры в зависимости от содержимого сцены.
Ожидается, что оба чипа в ближайшее время появятся в высококлассных смартфонах и планшетах ведущих китайских производителей.
