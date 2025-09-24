MediaTek Dimensity 9500 дасть +32% продуктивності та +55% до енергоефективності від попередника

MediaTek офіційно представила свій новий флагманський мобільний процесор Dimensity 9500, створений за вдосконаленим 3-нм техпроцесом. Він націлений на топові смартфони та пропонує помітне зростання у обчисленнях для штучного інтелекту, ігрової графіки та енергоефективності. Чіп отримав консольний рівень трасування променів, швидший NPU та оновлений CPU.

Характеристики MediaTek Dimensity 9500

Новий процесор побудований на восьмиядерній архітектурі з трьома кластерами:

одне ядро ​​C1 ultra із частотою 4,21 ГГц,

три ядра C1 super із частотою 3,5 ГГц,

чотири ядра C1 pro з частотою 2,7 ГГц.

За даними MediaTek, однопоточна продуктивність зросла на 32%, багатопоточна – на 17% порівняно з попередником. При цьому енергоспоживання C1 ultra на піку знижено на 55%. У багатозадачному режимі процесор працює у середньому на 30% ефективніше.

Оновлена ​​архітектура кешу та пам’яті принесла підтримку першого в індустрії 4-канального сховища UFS 4.1, що прискорює роботу з великими AI-моделями на 40%. Підтримується оперативна пам’ять LPDDR5X 10667 зі швидкістю до 9600 Мбіт/с та пропускною здатністю 10,7 Гбіт/с.

Штучний інтелект

Dimensity 9500 отримав новий NPU 990 з двигуном Generative AI Engine 2.0. Він подвоїв обчислювальні потужності для великих моделей та знизив енергоспоживання на 33%. Завдяки цьому генерація зображень у 4K та обробка LLM стали вдвічі швидше, при цьому NPU споживає на 56% менше енергії.

Графіка та мультимедіа

За графіку відповідає GPU ARM G1-Ultra, що забезпечує приріст продуктивності на 33% та енергоефективності на 42%. Підтримується інтерполяція до 120 к/с із трасуванням променів. У співпраці з ігровими студіями реалізована підтримка MegaLights у Unreal Engine 5.6 та Nanite у Unreal Engine 5.5, що наближає мобільну графіку до рівня AAA-консолей.

ISP Imagiq 1190 підтримує роботу із сенсорами до 320 МП, зйомку RAW, автофокус 30 к/с та запис портретного відео 4K/60p у кінематографічному стилі. Чіп став першим для Android з підтримкою Dolby Vision у 4K/120p та електронною стабілізацією.

Додаткові можливості

Технологія MiraVision Adaptive Display аналізує освітлення та підлаштовує контраст та насиченість у реальному часі, покращуючи картинку при слабкому світлі.

Підтримуються бездротові інтерфейси Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Dual SIM Dual Active 5G/4G та супутникова навігація (GPS, GLONASS, NavIC та ін.).

Перші пристрої

Першим смартфоном на базі Dimensity 9500 стане Vivo X300, його анонс у Китаї намічено на 13 жовтня 2025 року.