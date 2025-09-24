MediaTek Dimensity 9500 даст +32% продуктивности и +55% к энергоэффективности от предшественника24.09.25
MediaTek официально представила свой новый флагманский мобильный процессор Dimensity 9500, созданный по усовершенствованному 3-нм техпроцессу. Он нацелен на топовые смартфоны и предлагает заметный рост в вычислениях для искусственного интеллекта, игровой графики и энергоэффективности. Чип получил консольный уровень трассировки лучей, более быстрый NPU и обновленный CPU.
Характеристики MediaTek Dimensity 9500
Новый процессор построен на восьмиядерной архитектуре с тремя кластерами:
- одно ядро C1 ultra с частотой 4,21 ГГц,
- три ядра C1 super с частотой 3,5 ГГц,
- четыре ядра C1 pro с частотой 2,7 ГГц.
По данным MediaTek, однопоточная производительность выросла на 32%, многопоточная — на 17% по сравнению с предшественником. При этом энергопотребление C1 ultra на пике снижено на 55%. В многозадачном режиме процессор работает в среднем на 30% эффективнее.
Обновленная архитектура кеша и памяти принесла поддержку первого в индустрии 4-канального хранилища UFS 4.1, что ускоряет работу с крупными AI-моделями на 40%. Поддерживается оперативная память LPDDR5X 10667 со скоростью до 9600 Мбит/с и пропускной способностью 10,7 Гбит/с.
Искусственный интеллект
Dimensity 9500 получил новый NPU 990 с движком Generative AI Engine 2.0. Он удвоил вычислительные мощности для больших моделей и снизил энергопотребление на 33%. Благодаря этому генерация изображений в 4K и обработка LLM стали вдвое быстрее, при этом NPU потребляет на 56% меньше энергии.
Графика и мультимедиа
За графику отвечает GPU ARM G1-Ultra, обеспечивающий прирост производительности на 33% и энергоэффективности на 42%. Поддерживается интерполяция до 120 к/с с трассировкой лучей. В сотрудничестве с игровыми студиями реализована поддержка MegaLights в Unreal Engine 5.6 и Nanite в Unreal Engine 5.5, что приближает мобильную графику к уровню AAA-консолей.
ISP Imagiq 1190 поддерживает работу с сенсорами до 320 МП, съемку RAW, автофокус 30 к/с и запись портретного видео 4K/60p в кинематографическом стиле. Чип стал первым для Android с поддержкой Dolby Vision в 4K/120p и электронной стабилизацией.
Дополнительные возможности
Технология MiraVision Adaptive Display анализирует освещение и подстраивает контраст и насыщенность в реальном времени, улучшая картинку при слабом свете.
Поддерживаются беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Dual SIM Dual Active 5G/4G и спутниковая навигация (GPS, GLONASS, NavIC и др.).
Первые устройства
Первым смартфоном на базе Dimensity 9500 станет Vivo X300, его анонс в Китае намечен на 13 октября 2025 года.
