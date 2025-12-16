lifecell пропонує MNP-абонентам зафіксувати тариф на 2 роки   

lifecell пропонує MNP-абонентам зафіксувати тариф на 2 роки16.12.25
lifecell запустив акцію “стоп-ціна на 2 роки” для MNP-абонентів – користувачів, що переходять від інших операторів зі збереженням номера.
У період з 15 грудня 2025 року по 15 лютого 2026 року такі абоненти можуть вибрати тарифи «Максі» або «Мега» та зафіксувати їхню вартість на два роки — до 15 лютого 2028 року. Обидва тарифи пропонуються за акційною ціною і включають безлімітний інтернет.
Тариф «Максі» коштує 190 грн за 4 тижні замість стандартних 300 грн та передбачає безлімітний інтернет (10 ГБ у роумінгу ЄС), 750+750 хвилин на інші мережі, безлімітні дзвінки всередині lifecell та безліміт на популярні програми.
Тариф “Мега” доступний за 350 грн. за 4 тижні замість 500 грн. Він включає безлімітний інтернет (17 ГБ в ЄС), 1000+1000 хвилин на інші мережі, безліміт на lifecell і популярні сервіси, а також доступ до lifecell TV.
Послуга MNP дозволяє змінити оператора зі збереженням номера та підключається зазвичай протягом одного робочого дня. lifecell залишається лідером за кількістю абонентів, які скористалися перенесенням номера – за весь час до мережі приєдналося близько 845 тисяч користувачів.
