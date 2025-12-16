lifecell предлагает MNP-абонентам зафиксировать тариф на 2 года

lifecell запустил акцию «стоп-цена на 2 года» для MNP-абонентов — пользователей, переходящих от других операторов с сохранением номера.

В период с 15 декабря 2025 года по 15 февраля 2026 года такие абоненты могут выбрать тарифы «Макси» или «Мега» и зафиксировать их стоимость на два года — до 15 февраля 2028 года. Оба тарифа предлагаются по акционной цене и включают в себя безлимитный интернет.

Тариф «Макси» стоит 190 грн за 4 недели вместо стандартных 300 грн и предусматривает безлимитный интернет (10 ГБ в роуминге ЕС), 750+750 минут на другие сети, безлимитные звонки внутри lifecell и безлимит на популярные приложения.

Тариф «Мега» доступен за 350 грн. за 4 недели вместо 500 грн. Он включает в себя безлимитный интернет (17 ГБ в ЕС), 1000+1000 минут на другие сети, безлимит на lifecell и популярные сервисы, а также доступ к lifecell TV.

Услуга MNP позволяет сменить оператора с сохранением номера и подключается обычно в течение одного рабочего дня. lifecell остается лидером по количеству абонентов, воспользовавшихся переносом номера – за все время к сети присоединились около 845 тысяч пользователей.