LG Buds Plus xboom Buds Lite – нові навушники компанії   

18.02.26

Компанія LG Electronics оголосила про початок продажу двох нових моделей бездротових навушників – xboom Buds Lite та xboom Buds Plus. Пристрої поповнили лінійку xboom Buds і орієнтовані різні категорії користувачів: від тих, хто шукає базове рішення для повсякденного прослуховування, до тих, кому потрібні розширені аудіоможливості.

 

Розробка велася у співпраці з музикантом will.i.am. Його команда брала участь у створенні алгоритмів обробки звуку та налаштуванні звучання, а сам артист став обличчям проекту. Виробник зазначає, що участь музиканта була спрямована на покращення якості аудіо та адаптацію звукового профілю для різних сценаріїв використання.

 

Функції старшої моделі LG xboom Buds Plus

 

Модель xboom Buds Plus позиціонується як найбільш функціональна у серії. Навушники отримали активне шумозаглушення, розраховане використання у галасливому міському середовищі чи під час поїздок. Підтримується просторове звучання 3D Spatial Audio та індивідуальне налаштування еквалайзера, що дозволяє адаптувати звук під переваги користувача.

 

У зарядному кейсі передбачено вбудований Bluetooth-передавач. Завдяки цьому навушники можна підключати до пристроїв, які не оснащені власним Bluetooth-модулем. У конструкції також реалізовано функцію UVnano+, призначену для дезінфекції сітки динаміків під час заряджання. За даними виробника, система дозволяє знищувати до 99,9% бактерій на поверхні. Корпус захищений від вологи та поту за стандартом IPX4. Час автономної роботи сягає 30 годин з урахуванням підзарядки від кейсу, їх близько 10 годин — одному заряді.

 

Найбільш доступна версія LG xboom Buds Lite

 

Друга модель, xboom Buds Lite, розрахована на повсякденне використання та відрізняється більш компактною конструкцією. Виробник відзначає легкий корпус та зручність при тривалому носінні. Пристрій також захищений від вологи за стандартом IPX4 і оснащений еквалайзером, що настроюється.

 

Сумарний час роботи сягає приблизно 35 годин із використанням зарядного кейсу. При цьому близько 11,5 години навушники здатні працювати без підзарядки. Модель орієнтована на користувачів, яким важлива тривала автономність та базові можливості бездротового прослуховування.

 

Вартість xboom Buds Plus складає 179,99 доларів, тоді як xboom Buds Lite пропонуються за ціною 69,99 доларів. Новинки вже надійшли у продаж на окремих ринках.


