  

LG Buds Plus xboom Buds Lite — новые наушники компании

18.02.26

Компания LG Electronics объявила о начале продаж двух новых моделей беспроводных наушников — xboom Buds Lite и xboom Buds Plus. Устройства пополнили линейку xboom Buds и ориентированы на разные категории пользователей: от тех, кто ищет базовое решение для повседневного прослушивания, до тех, кому нужны расширенные аудиовозможности.

 

Разработка велась в сотрудничестве с музыкантом will.i.am. Его команда принимала участие в создании алгоритмов обработки звука и настройке звучания, а сам артист стал лицом проекта. Производитель отмечает, что участие музыканта было направлено на улучшение качества аудио и адаптацию звукового профиля для различных сценариев использования.

 

Функции старшей модели LG xboom Buds Plus

 

Модель xboom Buds Plus позиционируется как наиболее функциональная в серии. Наушники получили активное шумоподавление, рассчитанное на использование в шумной городской среде или во время поездок. Поддерживается пространственное звучание 3D Spatial Audio и индивидуальная настройка эквалайзера, что позволяет адаптировать звук под предпочтения пользователя.

 

В зарядном кейсе предусмотрен встроенный Bluetooth-передатчик. Благодаря этому наушники можно подключать к устройствам, не оснащённым собственным Bluetooth-модулем. В конструкции также реализована функция UVnano+, предназначенная для дезинфекции сетки динамиков во время зарядки. По данным производителя, система позволяет уничтожать до 99,9% бактерий на поверхности. Корпус защищён от влаги и пота по стандарту IPX4. Время автономной работы достигает 30 часов с учётом подзарядки от кейса, из них около 10 часов — на одном заряде.

 

Более доступная версия LG xboom Buds Lite

 

Вторая модель, xboom Buds Lite, рассчитана на повседневное использование и отличается более компактной конструкцией. Производитель отмечает лёгкий корпус и удобство при длительном ношении. Устройство также защищено от влаги по стандарту IPX4 и оснащено настраиваемым эквалайзером.

 

Суммарное время работы достигает примерно 35 часов с использованием зарядного кейса. При этом около 11,5 часов наушники способны работать без подзарядки. Модель ориентирована на пользователей, которым важна длительная автономность и базовые возможности беспроводного прослушивания.

 

Стоимость xboom Buds Plus составляет 179,99 доллара, тогда как xboom Buds Lite предлагаются по цене 69,99 доллара. Новинки уже поступили в продажу на отдельных рынках.


