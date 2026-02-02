Київстар планує купити сервіс Tabletki.ua

Антимонопольний комітет України після кількох спроб дав дозвіл ПрАТ «Київстар» на отримання контролю за власником сервісу Tabletki.ua — компанією ТОВ «МТПК». Відповідне рішення регулятор ухвалив 29 січня, йдеться в офіційному повідомленні АМКУ.

Предісторія угоди та позиція регулятора

Інтерес «Київстару» до цифрових медичних сервісів не є новим. Ще у 2022 році оператор придбав контрольний пакет акцій платформи Helsi, а у травні 2025 року збільшив свою частку у цьому бізнесі з 69,99% до 97,99%. Спроби придбати онлайн бронювання ліків Tabletki.ua стали наступним кроком в цьому напрямку.

Як повідомляли в АМКУ, першу заявку «Київстару» на придбання Tabletki.ua було подано у листопаді 2024 року, проте тоді комітет її не погодив. У лютому 2025 року компанія повторно звернулася до регулятора із проханням дозволити покупку ТОВ «МТПК». У серпні 2025 року Антимонопольний комітет дійшов висновку, що у разі концентрації онлайн-пошукових систем Helsi та Tabletki.ua сукупна частка учасників на одному з ринків може перевищити 35%. Регулятор зазначав, що за певних умов така концентрація здатна призвести до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку медичної та фармацевтичної інформації, що є підставою для заборони угоди.

Проте після додаткового розгляду 29 січня 2026 року АМКУ все ж таки дав згоду на придбання «Київстаром» контролю над власником Tabletki.ua.

Що є Tabletki.ua

Tabletki.ua — це сайт та мобільний додаток для пошуку та бронювання лікарських препаратів у конкретних аптеках з подальшим викупом у торговій точці. Сервіс був заснований у 2010 році як прайс-агрегатор, що дозволяв порівнювати ціни у різних аптеках. У 2015 році його засновники, брати Олександр та Євген Муравщики, додали функцію бронювання ліків, що стало поворотним моментом для бізнесу та призвело до десятикратного зростання.

До 2018 року до платформи було підключено близько 5000 аптек по всій країні, а на сьогоднішній день із сервісом співпрацюють приблизно 12 000 торгових точок, що становить близько 70% всього фармацевтичного рітейлу України. Аудиторія Tabletki.ua, за поточними даними, наближається до 10 млн. користувачів.

Власники та фінансові показники сервісу

Наразі контрольний пакет ТОВ «МТПК» залишається у сім’ї Муравників, якій сукупно належить 56% компанії. По 23% володіють Олександр та Наталія Муравщики, ще 10% перебуває у Євгена Муравщика. Інші частки розподілені між Юрієм Савчиним, Володимиром Осьмачком та Вадимом Рогатинським.

За оцінкою аналітичного відділу Forbes Ukraine на лютий 2025 року вартість сервісу Tabletki.ua може становити від 30 до 80 млн доларів. Такий широкий діапазон пов’язаний із високою рентабельністю бізнесу: за підсумками 2024 року маржа чистого прибутку компанії досягла 89%. За даними YouControl, виторг ТОВ «МТПК» за дев’ять місяців 2024 року склав 517 млн ​​грн, що на 88% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Дозвіл АМКУ відкриває «Київстару» шлях до подальшого зміцнення позицій на ринку цифрових сервісів у сфері охорони здоров’я та фармацевтики, при цьому остаточні наслідки угоди для конкуренції стануть очевидними вже після її фактичної реалізації.