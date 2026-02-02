Киевстар планирует купить сервис Tabletki.ua  

Киевстар планирует купить сервис Tabletki.ua02.02.26
Антимонопольный комитет Украины после нескольких попыток дал разрешение ПрАО «Киевстар» на получение контроля над владельцем сервиса Tabletki.ua — компанией ООО «МТПК». Соответствующее решение регулятор принял 29 января, говорится в официальном сообщении АМКУ.
Предыстория сделки и позиция регулятора
Интерес «Киевстара» к цифровым медицинским сервисам не является новым. Еще в 2022 году оператор приобрел контрольный пакет акций платформы Helsi, а в мае 2025 года увеличил свою долю в этом бизнесе с 69,99% до 97,99%. Попытки купить сервис онлайн-бронирования лекарств Tabletki.ua стали следующим шагом в этом направлении.
Как сообщали в АМКУ, первая заявка «Киевстара» на приобретение Tabletki.ua была подана в ноябре 2024 года, однако тогда комитет ее не согласовал. В феврале 2025 года компания повторно обратилась к регулятору с просьбой разрешить покупку ООО «МТПК». В августе 2025 года Антимонопольный комитет пришел к выводу, что в случае концентрации онлайн-поисковых систем Helsi и Tabletki.ua совокупная доля участников на одном из рынков может превысить 35%. Регулятор отмечал, что при определенных условиях такая концентрация способна привести к монополизации или существенному ограничению конкуренции на рынке медицинской и фармацевтической информации, что является основанием для запрета сделки.
Тем не менее после дополнительного рассмотрения 29 января 2026 года АМКУ все же дал согласие на приобретение «Киевстаром» контроля над владельцем Tabletki.ua.
Что представляет собой Tabletki.ua
Tabletki.ua — это сайт и мобильное приложение для поиска и бронирования лекарственных препаратов в конкретных аптеках с последующим выкупом в торговой точке. Сервис был основан в 2010 году как прайс-агрегатор, позволявший сравнивать цены в разных аптеках. В 2015 году его основатели, братья Александр и Евгений Муравщики, добавили функцию бронирования лекарств, что стало поворотным моментом для бизнеса и привело к десятикратному росту.
К 2018 году к платформе было подключено около 5000 аптек по всей стране, а на сегодняшний день с сервисом сотрудничают примерно 12 000 торговых точек, что составляет около 70% всего фармацевтического ритейла Украины. Аудитория Tabletki.ua, по текущим данным, приближается к 10 млн пользователей.
Владельцы и финансовые показатели сервиса
Сейчас контрольный пакет ООО «МТПК» остается у семьи Муравщиков, которой совокупно принадлежит 56% компании. По 23% владеют Александр и Наталья Муравщики, еще 10% находится у Евгения Муравщика. Остальные доли распределены между Юрием Савчиным, Владимиром Осьмачком и Вадимом Рогатинским.
По оценке аналитического отдела Forbes Ukraine на февраль 2025 года, стоимость сервиса Tabletki.ua может составлять от 30 до 80 млн долларов. Такой широкий диапазон связан с высокой рентабельностью бизнеса: по итогам 2024 года маржа чистой прибыли компании достигла 89%. Согласно данным YouControl, выручка ООО «МТПК» за девять месяцев 2024 года составила 517 млн грн, что на 88% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Разрешение АМКУ открывает «Киевстару» путь к дальнейшему укреплению позиций на рынке цифровых сервисов в сфере здравоохранения и фармацевтики, при этом окончательные последствия сделки для конкуренции станут очевидны уже после ее фактической реализации.
