Кур’єри Glovo подолали 331 млн км за 7 років роботи в Україні31.10.25
Сервіс Glovo відзначив сьому річницю роботи в Україні та представив статистику використання додатка, інформацію про найзатребуваніші замовлення, а також досягнення кур’єрів, що накопичилися за цей період.
За даними компанії, за сім років у співпраці з Glovo брали участь близько 80 тисяч кур’єрів. За цей час вони подолали сумарно 331 мільйон кілометрів. У компанії наводять незвичайне порівняння: такої дистанції вистачило б, щоб приблизно 8260 разів обігнути Землю або зробити умовний маршрут до Сонця та назад.
Зараз Glovo працює у 40 містах країни, співпрацюючи з 12 тисячами партнерських закладів – ресторанами, магазинами та аптеками. Незважаючи на широкий асортимент, переваги користувачів залишаються передбачуваними: близько 12% всіх замовлень за сім років припали на бургери, ще 4% – на картопля фрі та 3% – на піцу. Найактивнішими для сервісу традиційно стають тижні з 39-го до 42-го, коли починається похолодання.
Паралельно Glovo продовжує розвивати благодійний напрямок через ініціативу Glovo Access. За допомогою партнерських організацій було розподілено понад 1,09 мільйона порцій їжі для сімей, військовослужбовців, людей похилого віку та внутрішньо переміщених українців.
Раніше сервіс публікував подробиці, присвячені Дню борщу: жителі Києва замовляють близько 200 тисяч порцій цієї страви на рік, а найдорожчий борщ пропонують в Ірпені — близько п’яти євро за літр. Крім того, повідомлялося, що один із найбільш активних користувачів витратив 274 тисячі гривень на їжу в 2024 році, а кур’єр-рекордсмен проїхав 23 тисячі кілометрів.
