Курьеры Glovo преодолели 331 млн км за 7 лет работы в Украине31.10.25
Сервис Glovo отметил седьмую годовщину работы в Украине и представил статистику использования приложения, информацию о самых востребованных заказах, а также достижения курьеров, накопившиеся за этот период.
По данным компании, за семь лет в сотрудничестве с Glovo участвовали около 80 тысяч курьеров. За это время они преодолели суммарно 331 миллион километров. В компании приводят необычное сравнение: такой дистанции хватило бы, чтобы примерно 8260 раз обогнуть Землю или совершить условный маршрут до Солнца и обратно.
Сейчас Glovo работает в 40 городах страны, сотрудничая с 12 тысячами партнерских заведений — ресторанами, магазинами и аптеками. Несмотря на широкий ассортимент, предпочтения пользователей остаются предсказуемыми: около 12% всех заказов за семь лет пришлись на бургеры, ещё 4% — на картофель фри и 3% — на пиццу. Самыми активными для сервиса традиционно становятся недели с 39-й по 42-ю, когда начинается похолодание.
Параллельно Glovo продолжает развивать благотворительный напрямок через инициативу Glovo Access. С помощью партнерских организаций было распределено более 1,09 миллиона порций еды для семей, военнослужащих, людей пожилого возраста и внутренне перемещённых украинцев.
Ранее сервис публиковал подробности, приуроченные ко Дню борща: жители Киева заказывают около 200 тысяч порций этого блюда в год, а самый дорогой борщ предлагают в Ирпене — около пяти евро за литр. Кроме того, сообщалось, что один из наиболее активных пользователей потратил 274 тысячи гривен на еду в 2024 году, а курьер-рекордсмен проехал 23 тысячи километров.
