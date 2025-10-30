Instagram додала історію переглядів для коротких відео Reels30.10.25
Instagram впроваджує нову функцію, яка дасть змогу переглядати історію раніше переглянутих коротких відео. Керівник сервісу Адам Моссери повідомив, що у додатку з’явилася історія переглядів Reels. За його словами, завдяки цьому користувачі зможуть без зайвих зусиль повертатися до ролика, який раніше потрапив у стрічці, але пізніше був втрачений через випадкове натискання або оновлення сторінки.
Як переглянути історію Instagram Reels
Функція вже доступна у розділі установок програми. Щоб відкрити історію переглядів, необхідно перейти в меню “Налаштування”, потім вибрати “Активність”, де з’являється новий пункт “Історія переглядів”. Сервіс дозволяє відсортувати ролики від нових до старих або навпаки, а також перейти до переглядів за певну дату або часовий проміжок. Додатково існує можливість відфільтрувати ролики по обліковому запису, який їх публікував.
Раніше Instagram оновив політику використання функції прямої трансляції. Тепер розпочати ефір зможуть лише ті акаунти, які мають не менше 1000 передплатників. Відповідне повідомлення вже почали отримувати користувачі під час спроби запустити трансляцію. Про це повідомляє Engadget.
Зміни Instagram торкаються як публічних, так і приватних профілів, проте на даний момент правило повною мірою застосовується тільки до відкритих акаунтів. За інформацією Meta, нововведення спрямоване на поліпшення досвіду користувача і підтримку якості контенту в розділі прямих ефірів. У компанії наголошують, що загальне враження від трансляцій повинно залишатися високим, хоча чітких пояснень, чому малочисельні акаунти не відповідають цим критеріям, не надано.
Залишається незрозумілим, чи вплине оновлення на функцію трансляцій для обраних друзів, запроваджену у 2024 році. Вона дозволяла вести стриму лише для трьох близьких контактів. Meta поки що не прокоментувала долю цієї опції після повного впровадження нових вимог.
