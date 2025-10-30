Instagram добавила историю просмотров для коротких видео Reels

Instagram внедряет новую функцию, которая даст возможность просматривать историю ранее просмотренных коротких видео. Руководитель сервиса Адам Моссери сообщил, что в приложении появилась история просмотров Reels. По его словам, благодаря этому пользователи смогут без лишних усилий возвращаться к ролику, который раньше попался в ленте, но позже был утрачен из-за случайного нажатия или обновления страницы.

Как посмотреть историю Instagram Reels

Функция уже доступна в разделе настроек приложения. Чтобы открыть историю просмотров, необходимо перейти в меню «Настройки», затем выбрать «Активность», где и появляется новый пункт «История просмотров». Сервис позволяет отсортировать ролики от новых к старым или наоборот, а также перейти к просмотрам за определённую дату или временной промежуток. Дополнительно существует возможность отфильтровать ролики по аккаунту, который их публиковал.

Ранее Instagram обновил политику использования функции прямых трансляций. Теперь начать эфир смогут только те аккаунты, у которых не менее 1000 подписчиков. Соответствующее уведомление уже начали получать пользователи при попытке запустить трансляцию. Об этом сообщает Engadget.

Изменения Instagram затрагивают как публичные, так и приватные профили, однако на данный момент правило в полной мере применяется только к открытым аккаунтам. По информации Meta, нововведение направлено на улучшение пользовательского опыта и поддержку качества контента в разделе прямых эфиров. В компании подчёркивают, что общее вражение от трансляций повинно залишатися високим, хоча чітких пояснень, чому малочисельні акаунти не відповідають цим критеріям, не надано.

Остаётся неясным, повлияет ли обновление на функцию трансляций для избранных друзей, введённую в 2024 году. Она позволяла вести стрим только для трёх близких контактов. Meta пока не прокомментировала судьбу этой опции после полного внедрения новых требований.