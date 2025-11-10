IKEA випустила нові пристрої розумного будинку з підтримкою стандарту Apple10.11.25
IKEA представила нове покоління пристроїв для розумного будинку, які тепер підтримують універсальний стандарт Matter. Це рішення має спростити налаштування, підключення та керування екосистемою “розумного будинку”.
За словами розробника продуктів Степана Бегіча, компанія прагнула зробити використання нових гаджетів максимально простим: від першого налаштування до щоденної експлуатації.
Серед новинок – 11 моделей розумних ламп KAJPLATS різних форм та розмірів, а також 5 нових сенсорів, серед яких датчики руху MYGGSPRAY (для приміщень та вулиці) та MYGGBETT, що сповіщають про відкриття дверей або вікон.
Також компанія представила пристрої TIMMERFLOTTE для контролю температури та вологості, ALPSTUGA – для перевірки якості повітря та KLIPPBOK, що виявляє протікання води. На додаток до екосистеми приєдналися розумна розетка GRILLPLAST, пульт дистанційного керування та серія BILRESA, що включає варіанти з традиційним керуванням та колесом прокручування.
Підтримка Matter дозволить новим пристроям легко інтегруватися з іншими системами, включаючи рішення Apple, яка за даними інсайдерів готує власний сумісний домашній хаб.
