IKEA выпустила новые устройства умного дома с поддержкой стандарта Apple10.11.25
IKEA представила новое поколение устройств для умного дома, теперь поддерживающих универсальный стандарт Matter. Это решение должно упростить настройку, подключение и управление экосистемой «умного дома».
По словам разработчика продуктов Степана Бегича, компания стремилась сделать использование новых гаджетов максимально простым: от первой настройки до ежедневной эксплуатации.
Среди новинок – 11 моделей умных ламп KAJPLATS разных форм и размеров, а также 5 новых сенсоров, среди которых датчики движения MYGGSPRAY (для помещений и улицы) и MYGGBETT, извещающие об открытии дверей или окон.
Также компания представила устройства TIMMERFLOTTE для контроля температуры и влажности, ALPSTUGA — для проверки качества воздуха и KLIPPBOK, обнаруживающего протекание воды. Вдобавок к экосистеме присоединились умная розетка GRILLPLAST, пульт дистанционного управления и серия BILRESA, включающая варианты с традиционным управлением и колесом прокрутки.
Поддержка Matter позволит новым устройствам легко интегрироваться с другими системами, включая решения Apple, которая, по данным инсайдеров, готовит собственный совместимый домашний хаб.
