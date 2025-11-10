10.11.25
Хороший недорогой робот пылесос – что купить в 2025 году
views
6
comments 0
Mi Robot Vacuum-Mop_17

В мире роботов-пылесосов появилось множество моделей, сочетающих качество, функциональность и доступную цену. Даже с довольно небольшим бюджетом, например до $300, можно найти устройство, которое не только собирает пыль, но и справляется с влажной уборкой.