Honor Win та Win RT – перші ігрові смартфони бренду   

Honor Win та Win RT – перші ігрові смартфони бренду01.01.26
Після недавнього анонсу смартфонів Honor 500, 500 Pro та Magic8 Lite компанія Honor представила ще дві нові моделі, орієнтовані на максимальну продуктивність та мобільний геймінг. Йдеться про Honor Win і Honor Win RT — пристрої, розраховані на важкі навантаження, тривалі ігрові сесії та активне використання, для чого виробник оснастив їх флагманськими процесорами Qualcomm, активною системою охолодження та акумулятором збільшеної ємності.
Обидві новинки отримали великий 6,83-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення до 185 Гц та піковою яскравістю до 6000 нит. Екран підтримує HDR10+, високочастотне PWM-затемнення до 5950 Гц та оснащений ультразвуковим сканером відбитків пальців. Такий набір характеристик орієнтований як на плавний ігровий процес, а й у комфортне використання при тривалому перегляді контенту.
Характеристики Honor Win та Win RT
В основі Honor Win використовується процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 із графікою Adreno 830, тоді як версія Win RT отримала Snapdragon 8 Elite. Смартфони доступні з обсягом оперативної пам’яті до 16 ГБ стандарту LPDDR5X Ultra та внутрішнім сховищем до 1 ТБ UFS 4.1, що підкреслює їхню спрямованість на ресурсомісткі завдання та сучасні ігри.
Однією з ключових особливостей серії стала батарея ємністю 10 000 мА·год, виконана за кремній-вуглецевою технологією. Обидва смартфони підтримують швидку провідну зарядку потужністю 100 Вт, а Honor Win додатково оснащений бездротовою зарядкою на 80 Вт. Для підтримки стабільної продуктивності під навантаженням Honor інтегрувала активну систему охолодження з вентилятором, який може розкручуватися до 25 тисяч обертів за хвилину. Він розміщений в області блоку основної камери та призначений для ефективного відведення тепла під час ігор.
Чим відрізняються смартфони Honor Win та Win RT
Моделі відрізняються можливостями камер. Honor Win отримав більш сучасну основну камеру з трьома модулями, включаючи 50-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією, 50-мегапіксельний телефотооб’єктив з трикратним оптичним зумом і 12-мегапіксельну ультраширококутну камеру. У Honor Win RT телефото-модуль відсутній, тому камера тут спрощена, проте фронтальна камера в обох версіях однакова на 50 Мп.
Серед інших характеристик виробник виділяє підтримку Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, стереодинаміки з фірмовим сабвуфером Honor AI, NFC, інфрачервоний порт, роботу в мережах 5G із двома SIM-картами, а також захист від води та пилу за стандартами IP68, IP69 та IP69K. Смартфони працюють під керуванням Android 16 із фірмовою оболонкою MagicOS 10.
Honor Win і Honor Win RT вже надійшли у продаж у Китаї через офіційний сайт компанії та доступні у чорному, білому та синьому кольорах. Ціни залежать від конфігурації пам’яті і помітно різняться між моделями: Honor Win позиціонується як дорожчий і оснащений варіант, тоді як Win RT став доступною альтернативою для геймерів, яким важлива продуктивність та автономність за більш низької ціни.
Скільки коштують ігрові смартфони Хонор
Honor Win:
- 12/256 ГБ – $570
- 12/512 ГБ – $640
- 16/512 ГБ – $680
- 16 ГБ / 1 ТБ – $755
Honor Win RT:
- 12/256 ГБ – $385
- 16/256 ГБ – $425
- 12/512 ГБ – $440
- 16/512 ГБ – $485
- 16 ГБ / 1 ТБ – $570
