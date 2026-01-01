Honor Win и Win RT — первые игровые смартфоны бренда   

Honor Win и Win RT — первые игровые смартфоны бренда01.01.26
После недавнего анонса смартфонов Honor 500, 500 Pro и Magic8 Lite компания Honor представила еще две новые модели, ориентированные на максимальную производительность и мобильный гейминг. Речь идет о Honor Win и Honor Win RT — устройствах, рассчитанных на тяжелые нагрузки, длительные игровые сессии и активное использование, для чего производитель оснастил их флагманскими процессорами Qualcomm, активной системой охлаждения и аккумулятором увеличенной емкости.
Обе новинки получили крупный 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления до 185 Гц и пиковой яркостью до 6000 нит. Экран поддерживает HDR10+, высокочастотное PWM-затемнение до 5950 Гц и оснащен подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Такой набор характеристик ориентирован не только на плавный игровой процесс, но и на комфортное использование при длительном просмотре контента.
Характеристики Honor Win и Win RT
В основе Honor Win используется процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графикой Adreno 830, тогда как версия Win RT получила Snapdragon 8 Elite. Смартфоны доступны с объемом оперативной памяти до 16 ГБ стандарта LPDDR5X Ultra и внутренним хранилищем до 1 ТБ UFS 4.1, что подчеркивает их направленность на ресурсоемкие задачи и современные игры.
Одной из ключевых особенностей серии стала батарея емкостью 10 000 мА·ч, выполненная по кремний-углеродной технологии. Оба смартфона поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, а Honor Win дополнительно оснащен беспроводной зарядкой на 80 Вт. Для поддержания стабильной производительности под нагрузкой Honor интегрировала активную систему охлаждения с вентилятором, который может раскручиваться до 25 тысяч оборотов в минуту. Он размещен в области блока основной камеры и предназначен для эффективного отвода тепла во время игр.
Чем отличаются смартфоны Honor Win и Win RT
Модели отличаются возможностями камер. Honor Win получил более продвинутую основную камеру с тремя модулями, включая 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный телефотообъектив с трехкратным оптическим зумом и 12-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру. В Honor Win RT телефото-модуль отсутствует, поэтому камера здесь упрощена, однако фронтальная камера в обеих версиях одинаковая — на 50 Мп.
Среди других характеристик производитель выделяет поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, стереодинамики с фирменным сабвуфером Honor AI, NFC, инфракрасный порт, работу в сетях 5G с двумя SIM-картами, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K. Смартфоны работают под управлением Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10.
Honor Win и Honor Win RT уже поступили в продажу в Китае через официальный сайт компании и доступны в черном, белом и синем цветах. Цены зависят от конфигурации памяти и заметно различаются между моделями: Honor Win позиционируется как более дорогой и оснащенный вариант, тогда как Win RT стал доступной альтернативой для геймеров, которым важна производительность и автономность при более низкой цене.
Сколько стоят игровые смартфоны Хонор
Honor Win:
- 12/256 ГБ — $570
- 12/512 ГБ — $640
- 16/512 ГБ — $680
- 16 ГБ / 1 ТБ — $755
Honor Win RT:
- 12/256 ГБ — $385
- 16/256 ГБ — $425
- 12/512 ГБ — $440
- 16/512 ГБ — $485
- 16 ГБ / 1 ТБ — $570
