  

Honor почне випускати ігрові смартфони

20.12.25

Honor Win

 

Компанія Honor анонсувала нову лінійку смартфонів Honor Win, яка орієнтована на мобільний геймінг. Серія приходить на зміну пристроям сімейства GT і, за задумом виробника, має позначити новий етап розвитку ігрових смартфонів бренду.

 

Запуск Honor Win супроводжується слоганом “Виняткова потужність, народжена перемагати”, який прямо вказує на геймерську спрямованість пристроїв. Згідно з попередньою інформацією, лінійка включатиме дві моделі – Honor Win та Honor Win Pro. Обидва смартфони отримають 6,83-дюймові OLED-екрани з роздільною здатністю 1,5K, потрійні камери з основним сенсором на 50 Мп та підтримку швидкого заряджання потужністю 100 Вт.

 

Особливий акцент зроблено на автономності. Базова версія Honor Win оснащується акумулятором ємністю 8500 мА·год, тоді як Win Pro отримає батарею до 10 000 мА·год. У старшій моделі також передбачено активну систему охолодження, розташовану поруч із блоком камер, що має забезпечити стабільну продуктивність під час тривалих ігрових сесій.

 

За швидкодію відповідають флагманські платформи Qualcomm: Honor Win побудований на Snapdragon 8 Elite, а Honor Win Pro – на новішому Snapdragon 8 Elite Gen 5.

 

Ціни на Honor Win та Honor Win Pro поки не розкриваються. Відомо лише, що продажі в Китаї стартують до кінця грудня, тоді як терміни виходу смартфонів на глобальний ринок залишаються невизначеними.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
151
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

16.12.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
views
29
comments 0
best devices 2025

Найкращі ігрові ноутбуки, мишки для роботи, клавіатури для ігор, смартфони та бездротові навушники 2025 року. Серед них ми відзначимо найцікавіші і ті, що можемо рекомендувати купити.

16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
13.11.25 | 07.05
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи

НовиниNews
20.12.25 | 08.33
Honor почне випускати ігрові смартфони   
Honor Win

За швидкодію відповідають флагманські платформи Qualcomm: Honor Win побудований на Snapdragon 8 Elite, а Honor Win Pro – на новішому Snapdragon 8 Elite Gen 5

19.12.25 | 19.03
Motorola представила бюджетний смартфон Moto G Power (2026)  
Moto G Power (2026)

Компанія Motorola представила смартфон Moto G Power (2026), орієнтований на автономність, надійність та повсякденну практичність

20.12.25 | 08.33
Honor почне випускати ігрові смартфони
19.12.25 | 19.03
Motorola представила бюджетний смартфон Moto G Power (2026)
19.12.25 | 16.36
STALKER 2: Heart of Chornobyl отримав велике безкоштовне доповнення Stories Untold
19.12.25 | 13.06
МВС України випустило додаток 112 для екстрених викликів
19.12.25 | 10.35
OpenAI представила оновлену модель ChatGPT Images, що працює в 4 рази швидше
19.12.25 | 07.15
LG представила телевізори на матриці Micro RGB evo
18.12.25 | 19.03
На росії повністю заблокують YouTube
18.12.25 | 16.52
ЄС відмінив заборону продавати автомобілі з ДВС після 2035 року
18.12.25 | 13.44
Meta видалила додаток Facebook Messenger для Windows та Mac
18.12.25 | 10.13
Виробник лідерів Luminar оголосив про банкрутство після конфлікту з Volvo
18.12.25 | 07.08
Counterpoint: вартість смартфонів у 2026 році підвищиться через дефіцит пам’яті
17.12.25 | 19.29
Rogbid Enduro – захищений смарт-годинник з великим акумулятором на 1100 мАч і ціною всього $30
17.12.25 | 17.13
На Steam у 2025 році вийшло понад 19 тисяч ігор, половину гравці навіть не помітили
17.12.25 | 13.08
Недорогий смартфон Vivo S50 оснащений Snapdragon 8s Gen 3 та аккумулятор 6500 мАг
17.12.25 | 10.11
Заміна дисплея Samsung Galaxy TriFold коштує як новий Galaxy S25 Ultra