Honor начнет выпускать игровые смартфоны   

Honor начнет выпускать игровые смартфоны20.12.25
Компания Honor анонсировала новую линейку смартфонов Honor Win, ориентированную на мобильный гейминг. Серия приходит на смену устройствам семейства GT и, по замыслу производителя, должна обозначить новый этап в развитии игровых смартфонов бренда.
Запуск Honor Win сопровождается слоганом «Исключительная мощность, рождённая побеждать», который прямо указывает на геймерскую направленность устройств. Согласно предварительной информации, линейка будет включать две модели – Honor Win и Honor Win Pro. Оба смартфона получат 6,83-дюймовые OLED-экраны с разрешением 1,5K, тройные камеры с основным сенсором на 50 Мп и поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт.
Особый акцент сделан на автономности. Базовая версия Honor Win оснащается аккумулятором емкостью 8500 мА·ч, в то время как Win Pro получит батарею до 10 000 мА·ч. В старшей модели также предусмотрена активная система охлаждения, расположенная рядом с блоком камер, что должно обеспечить стабильную производительность во время длительных игровых сессий.
За быстродействие отвечают флагманские платформы Qualcomm: Honor Win построен на Snapdragon 8 Elite, а Honor Win Pro — на более новом Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Цены на Honor Win и Honor Win Pro пока не раскрываются. Известно лишь, что продажи в Китае стартуют к концу декабря, в то время как сроки выхода смартфонов на глобальный рынок остаются неопределёнными.
